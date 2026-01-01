Implante o n8n com o Assistente de IA e instalação em um clique.
Automação de fluxo de trabalho com um chat com IA integrado que planeja, constrói e depura suas automações para você.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com n8n with AI Assistant
n8n é uma plataforma de automação de fluxo de trabalho que conecta aplicativos, serviços e APIs através de um editor visual baseado em nós. Esta implantação adiciona o Assistente de IA do n8n, uma interface de chat que transforma solicitações em linguagem natural em fluxos de trabalho funcionais — ele seleciona os nós corretos, os conecta, escreve as expressões e explica por que uma execução falhou, em vez de deixar você lendo logs.
O assistente executa código em um serviço sandbox implantado junto com o n8n em seu próprio VPS, em vez de uma nuvem de terceiros, assim, a lógica do fluxo de trabalho, as credenciais e o código gerado permanecem em sua infraestrutura. Ele é alimentado por Nexos IA, dando ao assistente acesso a modelos de ponta através de uma única chave, enquanto você mantém execuções de fluxo de trabalho ilimitadas e sem precificação por tarefa.
n8n with AI Assistant: principais recursos
Construção de Fluxos de Trabalho Orientada por Chat
Descreva a automação que você deseja em termos simples e o assistente monta os nós, conexões e expressões para você.
Sandbox de Código Auto-Hospedado
O código gerado é executado em um serviço de sandbox isolado, rodando em seu próprio VPS, então nada é enviado para um provedor de execução externo.
Depuração de Erros Guiada
Pergunte ao assistente por que uma execução falhou e obtenha uma explicação com uma solução concreta em vez de vasculhar logs de execução brutos.
Acesso ao Modelo de IA Nexos
Uma chave de IA Nexos dá ao assistente acesso a modelos líderes, e você pode trocar o modelo que ele usa a qualquer momento.
Suíte de Automação n8n Completa
Tudo no n8n padrão está incluído — centenas de integrações, webhooks, agendamentos e nós JavaScript personalizados.
Os dados permanecem no seu VPS
Definições de fluxo de trabalho, credenciais de API e histórico de execução são armazenados em um volume persistente que você controla e pode fazer backup livremente.
Por que executar n8n with AI Assistant na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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