n8n é uma plataforma de automação de fluxo de trabalho que conecta aplicativos, serviços e APIs através de um editor visual baseado em nós. Esta implantação adiciona o Assistente de IA do n8n, uma interface de chat que transforma solicitações em linguagem natural em fluxos de trabalho funcionais — ele seleciona os nós corretos, os conecta, escreve as expressões e explica por que uma execução falhou, em vez de deixar você lendo logs.

O assistente executa código em um serviço sandbox implantado junto com o n8n em seu próprio VPS, em vez de uma nuvem de terceiros, assim, a lógica do fluxo de trabalho, as credenciais e o código gerado permanecem em sua infraestrutura. Ele é alimentado por Nexos IA, dando ao assistente acesso a modelos de ponta através de uma única chave, enquanto você mantém execuções de fluxo de trabalho ilimitadas e sem precificação por tarefa.