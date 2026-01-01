Até 70% de desconto no n8n with AI Assistant

Implante o n8n com o Assistente de IA e instalação em um clique.

Automação de fluxo de trabalho com um chat com IA integrado que planeja, constrói e depura suas automações para você.

Publique seu aplicativo na hora
Backups semanais grátis e automáticos
VPS gerenciado por IA
R$43,99/mês
Escolha um plano
30 dias para pedir reembolso
Implante o n8n com o Assistente de IA e instalação em um clique.

Escolha um plano VPS para n8n with AI Assistant

Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$108,99
R$43,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 77,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$196,99
R$59,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 149,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$359,99
R$119,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 259,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$108,99
R$43,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 77,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$196,99
R$59,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 149,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$359,99
R$119,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 259,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O que você pode criar com n8n with AI Assistant

n8n é uma plataforma de automação de fluxo de trabalho que conecta aplicativos, serviços e APIs através de um editor visual baseado em nós. Esta implantação adiciona o Assistente de IA do n8n, uma interface de chat que transforma solicitações em linguagem natural em fluxos de trabalho funcionais — ele seleciona os nós corretos, os conecta, escreve as expressões e explica por que uma execução falhou, em vez de deixar você lendo logs.

O assistente executa código em um serviço sandbox implantado junto com o n8n em seu próprio VPS, em vez de uma nuvem de terceiros, assim, a lógica do fluxo de trabalho, as credenciais e o código gerado permanecem em sua infraestrutura. Ele é alimentado por Nexos IA, dando ao assistente acesso a modelos de ponta através de uma única chave, enquanto você mantém execuções de fluxo de trabalho ilimitadas e sem precificação por tarefa.

Comece agora
O que você pode criar com {name}

n8n with AI Assistant: principais recursos

Construção de Fluxos de Trabalho Orientada por Chat

Descreva a automação que você deseja em termos simples e o assistente monta os nós, conexões e expressões para você.

Sandbox de Código Auto-Hospedado

O código gerado é executado em um serviço de sandbox isolado, rodando em seu próprio VPS, então nada é enviado para um provedor de execução externo.

Depuração de Erros Guiada

Pergunte ao assistente por que uma execução falhou e obtenha uma explicação com uma solução concreta em vez de vasculhar logs de execução brutos.

Acesso ao Modelo de IA Nexos

Uma chave de IA Nexos dá ao assistente acesso a modelos líderes, e você pode trocar o modelo que ele usa a qualquer momento.

Suíte de Automação n8n Completa

Tudo no n8n padrão está incluído — centenas de integrações, webhooks, agendamentos e nós JavaScript personalizados.

Os dados permanecem no seu VPS

Definições de fluxo de trabalho, credenciais de API e histórico de execução são armazenados em um volume persistente que você controla e pode fazer backup livremente.

Por que executar n8n with AI Assistant na Hostinger?

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Comece local. Cresça global.

Escolha um servidor próximo ao seu público para acelerar o carregamento do seu site. Temos servidores na América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia.
Comece agora
Comece local. Cresça global.

Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
Martin K

A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Confira nossa política de reembolso para mais informações.

Comece agora

Explore mais aplicativos para implantar

n8n

n8n

Plataforma de automação de fluxo de trabalho com interface visual baseada em nós

Selecionar
Activepieces

Activepieces

Automação de fluxo de trabalho de código aberto e sem código com mais de 200 integrações de aplicativos

Selecionar
Apache DolphinScheduler

Apache DolphinScheduler

Plataforma visual de orquestração de fluxos de trabalho para big data e pipelines de ETL

Selecionar
Veja todos os aplicativos

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.