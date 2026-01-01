Implante o RStudio Server com instalação em um clique.
IDE R baseado em navegador para computação estatística, análise de dados e visualização sem instalação local.
Escolha um plano VPS para RStudio Server
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com RStudio Server
O RStudio Server é a versão web do RStudio IDE, o ambiente de desenvolvimento mais utilizado para a linguagem de programação R. Ele roda inteiramente em um navegador, oferecendo a cientistas de dados, estatísticos e pesquisadores o mesmo ambiente R rico em recursos que teriam em um desktop local — editor de script, console, visualizador de gráficos, gerenciador de pacotes e inspetor de ambiente — sem exigir que R ou RStudio sejam instalados na máquina de cada usuário.
Hospedar o RStudio Server por conta própria em um VPS oferece à sua equipe um ambiente R persistente, apoiado por CPU e memória dedicadas. Análises, instalações de pacotes e grandes conjuntos de dados permanecem no servidor em vez de consumir recursos da máquina local, tornando prático executar cargas de trabalho R intensivas em computação a partir de qualquer dispositivo.
RStudio Server: principais recursos
IDE R Completo no navegador
A interface completa do RStudio — editor de script, console, navegador de ambiente e visualizador de gráficos — executa no seu navegador sem a necessidade de instalação local do R.
cadernos R Markdown
Crie e renderize documentos R Markdown que combinam código, saída e prosa em relatórios HTML, PDF ou Word reproduzíveis com um único clique.
Desenvolvimento de aplicativos Shiny
Crie e visualize aplicativos web interativos Shiny diretamente do editor com um painel de visualização ao vivo para iteração rápida.
Gerenciamento de pacotes
Instale e gerencie pacotes R do CRAN, Bioconductor e GitHub diretamente da IDE com resolução automática de dependências.
Integração Com GIT integrada
Controle de versão de scripts, análises e projetos com suporte integrado para Git e SVN sem sair da IDE.
Por que executar RStudio Server na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.