O RStudio Server é a versão web do RStudio IDE, o ambiente de desenvolvimento mais utilizado para a linguagem de programação R. Ele roda inteiramente em um navegador, oferecendo a cientistas de dados, estatísticos e pesquisadores o mesmo ambiente R rico em recursos que teriam em um desktop local — editor de script, console, visualizador de gráficos, gerenciador de pacotes e inspetor de ambiente — sem exigir que R ou RStudio sejam instalados na máquina de cada usuário.

Hospedar o RStudio Server por conta própria em um VPS oferece à sua equipe um ambiente R persistente, apoiado por CPU e memória dedicadas. Análises, instalações de pacotes e grandes conjuntos de dados permanecem no servidor em vez de consumir recursos da máquina local, tornando prático executar cargas de trabalho R intensivas em computação a partir de qualquer dispositivo.