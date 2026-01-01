Horilla é uma plataforma de Gestão de Recursos Humanos e CRM totalmente de código aberto, construída em Django e PostgreSQL. Ela unifica todo o ciclo de vida do funcionário — recrutamento, integração, presença, licença, folha de pagamento, desempenho, suporte técnico e desligamento — juntamente com um CRM integrado para pipelines de vendas e registros de clientes, substituindo várias ferramentas SaaS por uma única pilha auto-hospedada.

A auto-hospedagem do Horilla em seu próprio VPS mantém dados sensíveis de funcionários, salários e registros de clientes sob seu controle direto, sem taxas por usuário. Você mantém acesso total ao banco de dados para relatórios e integrações personalizadas, além da liberdade de estender módulos sem depender dos roteiros dos fornecedores.