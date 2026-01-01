Implante Horilla com um clique.
Plataforma de RH e CRM de código aberto gratuita que abrange funcionários, folha de pagamento, recrutamento e controle de ponto.
Escolha um plano VPS para Horilla
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Horilla
Horilla é uma plataforma de Gestão de Recursos Humanos e CRM totalmente de código aberto, construída em Django e PostgreSQL. Ela unifica todo o ciclo de vida do funcionário — recrutamento, integração, presença, licença, folha de pagamento, desempenho, suporte técnico e desligamento — juntamente com um CRM integrado para pipelines de vendas e registros de clientes, substituindo várias ferramentas SaaS por uma única pilha auto-hospedada.
A auto-hospedagem do Horilla em seu próprio VPS mantém dados sensíveis de funcionários, salários e registros de clientes sob seu controle direto, sem taxas por usuário. Você mantém acesso total ao banco de dados para relatórios e integrações personalizadas, além da liberdade de estender módulos sem depender dos roteiros dos fornecedores.
Horilla: principais recursos
Recrutamento e integração
Acompanhe vagas de emprego, processos seletivos de candidatos, etapas de entrevista e tarefas de integração sem um ATS ou ferramenta de integração separados.
Presença e licença
Gerencie escalas de turno, controle de ponto biométrico, direitos a licenças e fluxos de trabalho de aprovação em toda a força de trabalho.
Folha de pagamento integrada
Configure contratos, benefícios, deduções e regras fiscais, e então execute ciclos de folha de pagamento com geração de holerites diretamente dentro do Horilla.
Desempenho e metas
Defina KPIs e OKRs, execute ciclos de feedback 360 graus e vincule metas individuais a objetivos organizacionais.
CRM Integrado
Gerencie leads, oportunidades, contas de clientes e pipelines de vendas juntamente com dados de RH em um único banco de dados unificado.
API REST Modular
Cada módulo vem com uma API REST documentada para integrar o Horilla com provedores de folha de pagamento, sistemas de identidade e ferramentas de BI.
Por que executar Horilla na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.