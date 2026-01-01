Implante o Filestash com um clique.
Gerenciador de arquivos web autohospedado que oferece acesso baseado em navegador a FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git e mais de 20 back-ends de armazenamento.
Escolha um plano VPS para Filestash
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Filestash
Filestash é uma plataforma de gerenciamento de arquivos de código aberto e agnóstica de armazenamento que oferece uma interface de navegador limpa para acessar arquivos em mais de 20 protocolos — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox e muito mais. Em vez de manter clientes separados para cada sistema de armazenamento, o Filestash os unifica sob uma única interface web intuitiva.
Hospedar o Filestash em seu próprio VPS mantém suas credenciais de armazenamento e transferências de arquivos totalmente sob seu controle, sem taxas de assinatura e sem dependências de terceiros. Conecte-se a qualquer armazenamento que você já usa, configure a autenticação e compartilhe o acesso com sua equipe.
Filestash: principais recursos
20+ Backends de Armazenamento
Conecte-se a FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox e mais a partir de uma única interface unificada sem trocar de clientes.
Protocolos de Acesso Múltiplo
Acesse seus arquivos via a interface web, gateway SFTP, WebDAV ou API compatível com S3 — fazendo com que o Filestash funcione com suas ferramentas e fluxos de trabalho existentes.
Edição de documentos no navegador
Edite documentos de escritório diretamente no navegador com integração opcional do Collabora Online — sem a necessidade de aplicativos de desktop ou downloads de arquivos.
Plugin Arquitetura
Estenda o Filestash com plugins para visualizadores de arquivos especializados, backends de autenticação, conectores de armazenamento e automação de fluxo de trabalho.
Pesquisa com IA
Pesquisa inteligente e pastas inteligentes ajudam você a localizar rapidamente arquivos em todos os backends de armazenamento conectados.
Por que executar Filestash na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Gerenciador Docker integrado
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Servidor auto-hospedado para listagem de arquivos e WebDAV, com suporte a mais de 30 backends de armazenamento
AnonUpload
AnonUpload é uma aplicação de compartilhamento anônimo e seguro, sem dependência de banco de dados