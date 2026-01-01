Filestash é uma plataforma de gerenciamento de arquivos de código aberto e agnóstica de armazenamento que oferece uma interface de navegador limpa para acessar arquivos em mais de 20 protocolos — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox e muito mais. Em vez de manter clientes separados para cada sistema de armazenamento, o Filestash os unifica sob uma única interface web intuitiva.

Hospedar o Filestash em seu próprio VPS mantém suas credenciais de armazenamento e transferências de arquivos totalmente sob seu controle, sem taxas de assinatura e sem dependências de terceiros. Conecte-se a qualquer armazenamento que você já usa, configure a autenticação e compartilhe o acesso com sua equipe.