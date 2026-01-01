Implante o LanguageTool com instalação de um clique.
Verificador de gramática, estilo e ortografia de código aberto para mais de 25 idiomas, disponibilizado como uma API REST privada e auto-hospedada.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com LanguageTool
LanguageTool é um servidor de revisão de código aberto abrangente que detecta erros de gramática, estilo, pontuação e ortografia em mais de 25 idiomas através de uma API HTTP RESTful simples. Ele vai muito além da verificação ortográfica básica para detectar problemas gramaticais complexos, tornando-o uma alternativa que preza pela privacidade a serviços de gramática em nuvem como o Grammarly.
Este é um serviço somente de API, sem uma interface de usuário web tradicional. Clientes — extensões de navegador, plugins do LibreOffice, editores de código e aplicativos personalizados — apontam para sua URL de implantação e chamam o endpoint /v2/check diretamente. A auto-hospedagem significa que o conteúdo escrito nunca sai da sua infraestrutura, o que é essencial para documentos legais, médicos ou de negócios sensíveis.
LanguageTool: principais recursos
Suporte a mais de 25 idiomas
Verifique a gramática e o estilo em inglês, espanhol, francês, alemão, português, holandês, polonês e muitos outros idiomas a partir de um único serviço.
Verificação Gramatical Profunda
Detecte erros gramaticais complexos, problemas de estilo e palavras confusas que corretores ortográficos simples deixam passar.
Integração REST API
Integre a verificação gramatical em qualquer aplicativo, CMS ou editor com um endpoint HTTP /v2/check direto.
Modelos de Linguagem N-Gram
Ativar modelos de n-gramas opcionais para uma detecção significativamente melhorada de palavras e frases comumente confundidas.
Recursos Configuráveis
Ajuste o tamanho da heap Java na implantação para equilibrar o uso de memória com a taxa de transferência para o volume de requisições esperado.
Por que executar LanguageTool na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.