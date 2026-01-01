LanguageTool é um servidor de revisão de código aberto abrangente que detecta erros de gramática, estilo, pontuação e ortografia em mais de 25 idiomas através de uma API HTTP RESTful simples. Ele vai muito além da verificação ortográfica básica para detectar problemas gramaticais complexos, tornando-o uma alternativa que preza pela privacidade a serviços de gramática em nuvem como o Grammarly.

Este é um serviço somente de API, sem uma interface de usuário web tradicional. Clientes — extensões de navegador, plugins do LibreOffice, editores de código e aplicativos personalizados — apontam para sua URL de implantação e chamam o endpoint /v2/check diretamente. A auto-hospedagem significa que o conteúdo escrito nunca sai da sua infraestrutura, o que é essencial para documentos legais, médicos ou de negócios sensíveis.