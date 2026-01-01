Implante bewCloud com instalação em um clique.
Plataforma de armazenamento em nuvem auto-hospedada leve para sincronização de arquivos pessoais, e suporte a CalDAV e CardDAV.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com bewCloud
O bewCloud é uma plataforma de armazenamento em nuvem leve e de código aberto, construída com TypeScript e Deno. Ele oferece armazenamento pessoal de arquivos e sincronização entre dispositivos, juntamente com compatibilidade integrada com CalDAV e CardDAV para calendários e contatos — tudo rodando em sua própria infraestrutura.
Ao contrário de suítes de nuvem mais robustas, o bewCloud é intencionalmente minimalista: rápido de implantar, fácil de manter e focado nos principais casos de uso de acesso a arquivos e sincronização de dados pessoais. A auto-hospedagem mantém seus arquivos, calendário e contatos privados e sob seu controle total, sem taxas de assinatura ou limites de armazenamento impostos por terceiros.
bewCloud: principais recursos
Armazenamento de arquivos pessoais
Armazene e acesse seus arquivos de qualquer dispositivo através de uma interface web limpa sem depender de provedores de nuvem de terceiros.
Sincronização CalDAV/CardDAV
Sincronize calendários e contatos com qualquer cliente CalDAV ou CardDAV, incluindo iOS, Android e aplicativos de desktop.
Gerenciamento de usuários
Controles de administrador integrados permitem gerenciar contas, configurar políticas de cadastro e controlar quem pode acessar sua instância.
Autenticação multifator
Proteja as contas com TOTP, chaves de acesso ou 2FA baseado em e-mail para uma camada extra de segurança além das senhas.
Integração SSO
O suporte opcional a OIDC permite que você se conecte a um provedor de identidade existente para login único em toda a sua infraestrutura.
Por que executar bewCloud na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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