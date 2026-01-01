O bewCloud é uma plataforma de armazenamento em nuvem leve e de código aberto, construída com TypeScript e Deno. Ele oferece armazenamento pessoal de arquivos e sincronização entre dispositivos, juntamente com compatibilidade integrada com CalDAV e CardDAV para calendários e contatos — tudo rodando em sua própria infraestrutura.

Ao contrário de suítes de nuvem mais robustas, o bewCloud é intencionalmente minimalista: rápido de implantar, fácil de manter e focado nos principais casos de uso de acesso a arquivos e sincronização de dados pessoais. A auto-hospedagem mantém seus arquivos, calendário e contatos privados e sob seu controle total, sem taxas de assinatura ou limites de armazenamento impostos por terceiros.