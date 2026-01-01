Implante Ente com um clique.
Criptografado de ponta a ponta, backup de fotos e vídeos de código aberto com álbuns compartilhados e aprendizado de máquina no dispositivo.
Escolha um plano VPS para Ente
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Ente
Ente é um serviço de fotos e vídeos de código aberto e criptografado de ponta a ponta que prioriza a privacidade. Cada arquivo é criptografado no seu dispositivo antes mesmo de chegar ao servidor, assim, apenas você e as pessoas que você convidar explicitamente poderão ver suas memórias.
Hospedar o Ente por conta própria no seu próprio servidor VPS lhe dá total controle sobre o banco de dados subjacente e o armazenamento de objetos compatível com S3, mantendo os mesmos clientes refinados para web, dispositivos móveis e desktop usados pelo serviço público. Álbuns de família, links públicos, reconhecimento facial no dispositivo e armazenamento ilimitado permanecem sob seu controle, em vez de um terceiro.
Ente: principais recursos
Criptografia de ponta a ponta
Cada foto e vídeo é criptografado no seu dispositivo usando primitivas criptograficamente auditadas antes de ser carregado, para que nem o servidor nem qualquer outra pessoa possa ler sua biblioteca.
Clientes multiplataforma
Aplicativos nativos para iOS e Android, aplicativos de desktop para macOS, Windows e Linux, além de um aplicativo web, mantêm sua biblioteca acessível em qualquer lugar com backup automático em segundo plano.
Álbuns de família compartilhados
Crie álbuns compartilhados com membros da família ou envie links públicos com senhas opcionais e validade, tudo isso sem expor os arquivos subjacentes em texto simples.
Reconhecimento facial no dispositivo
O aprendizado de máquina funciona inteiramente no cliente para agrupar pessoas, detectar objetos e alimentar a busca semântica sem nunca enviar dados não criptografados para o servidor.
Armazenamento compatível com S3
O bucket MinIO integrado armazena objetos localmente no VPS e pode ser trocado por Backblaze B2, Wasabi ou qualquer provedor compatível com S3 quando as bibliotecas crescerem.
Clientes de código aberto
Cada componente, incluindo aplicativos móveis e de desktop, tem o código-fonte disponível e pode ser auditado de forma independente, para que possa verificar a criptografia por conta própria.
Por que executar Ente na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.