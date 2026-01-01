Ente é um serviço de fotos e vídeos de código aberto e criptografado de ponta a ponta que prioriza a privacidade. Cada arquivo é criptografado no seu dispositivo antes mesmo de chegar ao servidor, assim, apenas você e as pessoas que você convidar explicitamente poderão ver suas memórias.

Hospedar o Ente por conta própria no seu próprio servidor VPS lhe dá total controle sobre o banco de dados subjacente e o armazenamento de objetos compatível com S3, mantendo os mesmos clientes refinados para web, dispositivos móveis e desktop usados pelo serviço público. Álbuns de família, links públicos, reconhecimento facial no dispositivo e armazenamento ilimitado permanecem sob seu controle, em vez de um terceiro.