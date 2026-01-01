O Centrifugo é um servidor de mensagens em tempo real de código aberto e independente de linguagem que entrega mensagens instantâneas a usuários conectados através de WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport e gRPC. Qualquer backend — independentemente da linguagem ou framework — pode publicar mensagens via uma API HTTP ou gRPC simples, tornando fácil adicionar recursos em tempo real a aplicações existentes sem reescrevê-las.

Hospedar o Centrifugo em seu VPS elimina as taxas por mensagem e por conexão cobradas por serviços comerciais em tempo real como Pusher ou Ably, enquanto lhe dá controle total sobre escalabilidade, roteamento de dados e configuração de segurança.