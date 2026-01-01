Implante Centrifugo com instalação em um clique.
Servidor de mensagens escalável e em tempo real para criar aplicações dinâmicas com WebSocket e mensagens pub/sub.
Escolha um plano VPS para Centrifugo
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Centrifugo
O Centrifugo é um servidor de mensagens em tempo real de código aberto e independente de linguagem que entrega mensagens instantâneas a usuários conectados através de WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport e gRPC. Qualquer backend — independentemente da linguagem ou framework — pode publicar mensagens via uma API HTTP ou gRPC simples, tornando fácil adicionar recursos em tempo real a aplicações existentes sem reescrevê-las.
Hospedar o Centrifugo em seu VPS elimina as taxas por mensagem e por conexão cobradas por serviços comerciais em tempo real como Pusher ou Ably, enquanto lhe dá controle total sobre escalabilidade, roteamento de dados e configuração de segurança.
Centrifugo: principais recursos
Integração Independente de Linguagem
Qualquer backend pode publicar mensagens através de uma API HTTP ou gRPC simples, assim, você adiciona recursos em tempo real sem alterar sua pilha de tecnologia existente.
Histórico de Mensagens e Recuperação
Armazena mensagens recentes por canal e reproduz automaticamente eventos perdidos para clientes que estão se reconectando, evitando a perda de dados durante desconexões breves.
Escalabilidade Horizontal
O mecanismo com suporte Redis permite que você execute vários nós do Centrifugo e gerencie milhões de conexões simultâneas à medida que sua base de usuários cresce.
Rastreamento de Presença
Rastreia quais usuários estão online em cada canal e transmite eventos de entrada/saída, permitindo recursos como indicadores de digitação e listas de usuários ativos.
WordPress integrado
Monitore conexões, canais e fluxo de mensagens em tempo real através da interface de administração web sem configurar ferramentas de observabilidade separadas.
Por que executar Centrifugo na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.