O OpenVPN Access Server é a solução VPN de nível comercial construída sobre o protocolo OpenVPN de código aberto e comprovado. Ele adiciona uma poderosa interface de administração web, configuração automática de clientes e autenticação multifator para tornar a implantação de uma VPN segura acessível a qualquer organização. Duas conexões simultâneas gratuitas estão incluídas por padrão, com licenciamento disponível para equipes maiores.

Hospedar o Access Server em seu próprio Servidor VPS lhe dá um endereço IP estático dedicado, controle total sobre chaves de criptografia e políticas de acesso, e nenhuma infraestrutura compartilhada com outras organizações. Ao contrário dos serviços VPN hospedados, seu tráfego nunca passa por terceiros — tornando-o a escolha certa para negócios com requisitos rigorosos de segurança ou conformidade.