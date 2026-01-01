Implante o OpenVPN Access Server em uma instalação com um clique.
Servidor VPN SSL de nível empresarial com um console de administração web, portal do cliente de autoatendimento e suporte para todas as principais plataformas.
Escolha um plano VPS para OpenVPN Access Server
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OpenVPN Access Server
O OpenVPN Access Server é a solução VPN de nível comercial construída sobre o protocolo OpenVPN de código aberto e comprovado. Ele adiciona uma poderosa interface de administração web, configuração automática de clientes e autenticação multifator para tornar a implantação de uma VPN segura acessível a qualquer organização. Duas conexões simultâneas gratuitas estão incluídas por padrão, com licenciamento disponível para equipes maiores.
Hospedar o Access Server em seu próprio Servidor VPS lhe dá um endereço IP estático dedicado, controle total sobre chaves de criptografia e políticas de acesso, e nenhuma infraestrutura compartilhada com outras organizações. Ao contrário dos serviços VPN hospedados, seu tráfego nunca passa por terceiros — tornando-o a escolha certa para negócios com requisitos rigorosos de segurança ou conformidade.
OpenVPN Access Server: principais recursos
Painel de Administração Web
Configure usuários, autenticação, rede e configurações avançadas de VPN através de uma interface abrangente baseada em navegador, sem precisar usar a linha de comando.
Downloads de cliente com um clique
O portal do cliente de autoatendimento permite que os usuários baixem clientes VPN pré-configurados para Windows, macOS, Linux, iOS e Android com um único clique.
Autenticação flexível
Suporta contas locais, LDAP, RADIUS, SAML e PAM para que o Access Server se integre à sua infraestrutura de identidade existente sem gerenciamento de usuários duplicados.
Controle de Acesso Granular
Políticas de rede por usuário e por grupo permitem restringir quais recursos cada usuário pode acessar, aplicando o acesso com privilégio mínimo em toda a sua rede.
Split Tunneling
Encaminhe apenas tráfego específico pela VPN enquanto permite que outro tráfego use a conexão local diretamente, equilibrando segurança com desempenho para trabalhadores remotos.
Por que executar OpenVPN Access Server na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.