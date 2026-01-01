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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com OpenVPN Access Server

O OpenVPN Access Server é a solução VPN de nível comercial construída sobre o protocolo OpenVPN de código aberto e comprovado. Ele adiciona uma poderosa interface de administração web, configuração automática de clientes e autenticação multifator para tornar a implantação de uma VPN segura acessível a qualquer organização. Duas conexões simultâneas gratuitas estão incluídas por padrão, com licenciamento disponível para equipes maiores.

Hospedar o Access Server em seu próprio Servidor VPS lhe dá um endereço IP estático dedicado, controle total sobre chaves de criptografia e políticas de acesso, e nenhuma infraestrutura compartilhada com outras organizações. Ao contrário dos serviços VPN hospedados, seu tráfego nunca passa por terceiros — tornando-o a escolha certa para negócios com requisitos rigorosos de segurança ou conformidade.

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O que você pode criar com {name}

OpenVPN Access Server: principais recursos

Painel de Administração Web

Configure usuários, autenticação, rede e configurações avançadas de VPN através de uma interface abrangente baseada em navegador, sem precisar usar a linha de comando.

Downloads de cliente com um clique

O portal do cliente de autoatendimento permite que os usuários baixem clientes VPN pré-configurados para Windows, macOS, Linux, iOS e Android com um único clique.

Autenticação flexível

Suporta contas locais, LDAP, RADIUS, SAML e PAM para que o Access Server se integre à sua infraestrutura de identidade existente sem gerenciamento de usuários duplicados.

Controle de Acesso Granular

Políticas de rede por usuário e por grupo permitem restringir quais recursos cada usuário pode acessar, aplicando o acesso com privilégio mínimo em toda a sua rede.

Split Tunneling

Encaminhe apenas tráfego específico pela VPN enquanto permite que outro tráfego use a conexão local diretamente, equilibrando segurança com desempenho para trabalhadores remotos.

Por que executar OpenVPN Access Server na Hostinger?

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Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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