Implante ArangoDB com instalação em um clique.
Banco de dados multimodelo nativo com suporte a grafos, documentos e dados chave-valor através de uma única linguagem de consulta unificada.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ArangoDB
ArangoDB é um banco de dados multi-modelo nativo de código aberto que lida com dados de grafos, documentos e chave-valor dentro de um único motor. Ao contrário de bancos de dados especializados que o prendem a um único modelo de dados, o ArangoDB permite que você misture modelos em uma única consulta usando AQL (ArangoDB Query Language), eliminando a sobrecarga de manter sistemas separados para diferentes tipos de dados.
Auto-hospedar o ArangoDB oferece controle total sobre seus dados, esquema e ajuste de desempenho, sem taxas de licenciamento ou limites de uso. Sua interface web integrada oferece exploração visual de grafos, execução de consultas, gerenciamento de coleções e monitoramento de servidor sem nenhuma ferramenta adicional.
ArangoDB: principais recursos
Consultas Multi-Modelo
Consultar grafos, documentos e dados de chave-valor juntos em uma única instrução AQL sem fazer junções entre bancos de dados separados.
Percurso em grafo
Percorra relacionamentos entre milhões de nós conectados com algoritmos de grafo nativos, incluindo caminho mais curto, k-caminhos mais curtos e correspondência de padrões.
UI Web integrada
Gerencie coleções, execute consultas, visualize gráficos e monitore o desempenho do servidor a partir de um painel acessível pelo navegador na porta 8529.
Esquema flexível
Armazene documentos JSON sem esquema ou imponha uma estrutura por coleção, adaptando-se aos requisitos de dados em evolução sem migrações.
AQL Potência
A Linguagem de Consulta ArangoDB combina percursos de grafo, filtragem de documentos e agregações em uma sintaxe expressiva e legível, próxima ao SQL.
Por que executar ArangoDB na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.