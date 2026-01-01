ArangoDB é um banco de dados multi-modelo nativo de código aberto que lida com dados de grafos, documentos e chave-valor dentro de um único motor. Ao contrário de bancos de dados especializados que o prendem a um único modelo de dados, o ArangoDB permite que você misture modelos em uma única consulta usando AQL (ArangoDB Query Language), eliminando a sobrecarga de manter sistemas separados para diferentes tipos de dados.

Auto-hospedar o ArangoDB oferece controle total sobre seus dados, esquema e ajuste de desempenho, sem taxas de licenciamento ou limites de uso. Sua interface web integrada oferece exploração visual de grafos, execução de consultas, gerenciamento de coleções e monitoramento de servidor sem nenhuma ferramenta adicional.