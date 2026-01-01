Até 70% de desconto no ArangoDB

Implante ArangoDB com instalação em um clique.

Banco de dados multimodelo nativo com suporte a grafos, documentos e dados chave-valor através de uma única linguagem de consulta unificada.

Publique seu aplicativo na hora
Backups semanais grátis e automáticos
VPS gerenciado por IA
R$ 29,99 /mês
Escolha um plano
30 dias para pedir reembolso
Implante ArangoDB com instalação em um clique.

Escolha um plano VPS para ArangoDB

66% de desconto
KVM 1
R$ 87,99
R$ 29,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 719,76 (preço normal R$ 2.111,76). Renovação por R$ 59,99/mês.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$ 108,99
R$ 43,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 1.055,76 (preço normal R$ 2.615,76). Renovação por R$ 77,99/mês.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$ 196,99
R$ 59,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 1.439,76 (preço normal R$ 4.727,76). Renovação por R$ 149,99/mês.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$ 359,99
R$ 119,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 2.879,76 (preço normal R$ 8.639,76). Renovação por R$ 259,99/mês.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 1
R$ 87,99
R$ 29,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 719,76 (preço normal R$ 2.111,76). Renovação por R$ 59,99/mês.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$ 108,99
R$ 43,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 1.055,76 (preço normal R$ 2.615,76). Renovação por R$ 77,99/mês.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$ 196,99
R$ 59,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 1.439,76 (preço normal R$ 4.727,76). Renovação por R$ 149,99/mês.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$ 359,99
R$ 119,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 2.879,76 (preço normal R$ 8.639,76). Renovação por R$ 259,99/mês.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O que você pode criar com ArangoDB

ArangoDB é um banco de dados multi-modelo nativo de código aberto que lida com dados de grafos, documentos e chave-valor dentro de um único motor. Ao contrário de bancos de dados especializados que o prendem a um único modelo de dados, o ArangoDB permite que você misture modelos em uma única consulta usando AQL (ArangoDB Query Language), eliminando a sobrecarga de manter sistemas separados para diferentes tipos de dados.

Auto-hospedar o ArangoDB oferece controle total sobre seus dados, esquema e ajuste de desempenho, sem taxas de licenciamento ou limites de uso. Sua interface web integrada oferece exploração visual de grafos, execução de consultas, gerenciamento de coleções e monitoramento de servidor sem nenhuma ferramenta adicional.

Comece agora
O que você pode criar com {name}

ArangoDB: principais recursos

Consultas Multi-Modelo

Consultar grafos, documentos e dados de chave-valor juntos em uma única instrução AQL sem fazer junções entre bancos de dados separados.

Percurso em grafo

Percorra relacionamentos entre milhões de nós conectados com algoritmos de grafo nativos, incluindo caminho mais curto, k-caminhos mais curtos e correspondência de padrões.

UI Web integrada

Gerencie coleções, execute consultas, visualize gráficos e monitore o desempenho do servidor a partir de um painel acessível pelo navegador na porta 8529.

Esquema flexível

Armazene documentos JSON sem esquema ou imponha uma estrutura por coleção, adaptando-se aos requisitos de dados em evolução sem migrações.

AQL Potência

A Linguagem de Consulta ArangoDB combina percursos de grafo, filtragem de documentos e agregações em uma sintaxe expressiva e legível, próxima ao SQL.

Por que executar ArangoDB na Hostinger?

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Comece local. Cresça global.

Escolha um servidor próximo ao seu público para acelerar o carregamento do seu site. Temos servidores na América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia.
Comece agora
Comece local. Cresça global.

Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
Martin K

A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Confira nossa política de reembolso para mais informações.

Comece agora

Explore mais aplicativos para implantar

ArcadeDB

ArcadeDB

Banco de dados multi-modelo para dados de grafo, documento, chave-valor e séries temporais

Selecionar
Autobase

Autobase

Plataforma de Banco de Dados como Serviço de código aberto e auto-hospedada para automação de PostgreSQL

Selecionar
Baserow

Baserow

Banco de dados no-code de código aberto e alternativa ao Airtable para equipes

Selecionar
Veja todos os aplicativos

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.