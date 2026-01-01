Implante Transmute com um clique.
Conversor de arquivos com foco em privacidade que transforma documentos, imagens, áudio e vídeo sem enviá-los para servidores de terceiros.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Transmute
Transmute é um conversor de arquivos com foco em privacidade que transforma documentos, imagens, áudios e vídeos entre formatos através de uma interface web limpa. Os arquivos são processados pela sua própria instância auto-hospedada em vez de um serviço de nuvem anônimo, assim, material sensível nunca sai da infraestrutura que você controla e não há limites de upload, marcas d'água ou taxas por conversão.
Auto-hospedar o Transmute em um VPS oferece às equipes uma ferramenta de conversão privada e sempre disponível, acessível de qualquer navegador. É uma alternativa prática aos conversores online com anúncios que coletam dados, tornando-o adequado para organizações com requisitos rigorosos de tratamento de dados ou para qualquer pessoa que simplesmente queira converter formatos sem entregar arquivos a terceiros.
Transmute: principais recursos
Conversão que prioriza a privacidade
Arquivos são processados inteiramente na sua própria instância auto-hospedada, de modo que documentos confidenciais e mídias nunca chegam a um servidor de terceiros.
Suporte multi-formato
Converta entre formatos de documentos, imagens, áudio e vídeo a partir de uma única interface, sem instalar software de desktop.
Sem limites de upload
A auto-hospedagem remove os limites de tamanho de arquivo e as marcas d'água impostos por serviços de conversão online gratuitos.
Interface baseada em navegador
Arraste, solte e converta de qualquer navegador com uma interface simples que não exige conta para começar.
Controle total dos dados
Execute o serviço em seu próprio servidor VPS para manter controle total sobre onde os arquivos são armazenados e por quanto tempo eles são retidos.
Por que executar Transmute na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.