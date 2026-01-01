Transmute é um conversor de arquivos com foco em privacidade que transforma documentos, imagens, áudios e vídeos entre formatos através de uma interface web limpa. Os arquivos são processados pela sua própria instância auto-hospedada em vez de um serviço de nuvem anônimo, assim, material sensível nunca sai da infraestrutura que você controla e não há limites de upload, marcas d'água ou taxas por conversão.

Auto-hospedar o Transmute em um VPS oferece às equipes uma ferramenta de conversão privada e sempre disponível, acessível de qualquer navegador. É uma alternativa prática aos conversores online com anúncios que coletam dados, tornando-o adequado para organizações com requisitos rigorosos de tratamento de dados ou para qualquer pessoa que simplesmente queira converter formatos sem entregar arquivos a terceiros.