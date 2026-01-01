Implante ZeroNote com instalação em um clique.
Aplicativo criptografado unificado para notas, senhas, favoritos e 2FA com criptografia AES de lado do cliente e conhecimento zero.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ZeroNote
ZeroNote é um aplicativo de produtividade unificado auto-hospedado que consolida anotações, gerenciamento de senhas, favoritos e códigos de autenticação de dois fatores em um único aplicativo criptografado. Ele usa criptografia AES do lado do cliente com uma arquitetura de conhecimento zero — o servidor nunca vê seus dados não criptografados, apenas seu dispositivo pode descriptografá-los.
Auto-hospedar o ZeroNote em um VPS combina quatro ferramentas separadas em um serviço privado e criptografado que você controla totalmente. O armazenamento SQLite offline-first garante que os dados estejam sempre disponíveis sem uma conexão com a internet, a marcação automática inteligente mantém os itens organizados automaticamente, e a sincronização opcional P2P ou S3 estende a disponibilidade entre dispositivos.
ZeroNote: principais recursos
Criptografia de conhecimento zero
A criptografia AES do lado do cliente garante que suas notas, senhas e códigos 2FA sejam criptografados antes de sair do seu dispositivo.
Ferramenta unificada
Substitua o gerenciador de senhas separado, o aplicativo de notas, o gerenciador de favoritos e o autenticador 2FA por um aplicativo auto-hospedado.
Armazenamento offline-first
Os dados são armazenados localmente no SQLite, para que seu cofre permaneça acessível mesmo sem uma conexão ativa com a internet.
Marcação automática inteligente
Tags inteligentes categorizam automaticamente as entradas com base no tipo de conteúdo e nas palavras-chave, mantendo seu cofre organizado sem esforço manual.
P2P & S3 sincronização
Sincronize opcionalmente seu cofre criptografado entre dispositivos usando sincronização ponto a ponto ou seu próprio bucket de armazenamento compatível com S3.
Por que executar ZeroNote na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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