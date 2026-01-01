ZeroNote é um aplicativo de produtividade unificado auto-hospedado que consolida anotações, gerenciamento de senhas, favoritos e códigos de autenticação de dois fatores em um único aplicativo criptografado. Ele usa criptografia AES do lado do cliente com uma arquitetura de conhecimento zero — o servidor nunca vê seus dados não criptografados, apenas seu dispositivo pode descriptografá-los.

Auto-hospedar o ZeroNote em um VPS combina quatro ferramentas separadas em um serviço privado e criptografado que você controla totalmente. O armazenamento SQLite offline-first garante que os dados estejam sempre disponíveis sem uma conexão com a internet, a marcação automática inteligente mantém os itens organizados automaticamente, e a sincronização opcional P2P ou S3 estende a disponibilidade entre dispositivos.