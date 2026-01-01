O OwnTracks Recorder é o backend oficial para os aplicativos OwnTracks para iOS e Android, oferecendo uma alternativa totalmente auto-hospedada aos serviços comerciais de compartilhamento de localização. O Recorder se inscreve no seu broker MQTT privado, ingere publicações de localização dos seus telefones e armazena cada ponto como arquivos simples em disco, sem a necessidade de um banco de dados externo.

Um servidor HTTP integrado expõe uma API REST, um stream WebSocket ao vivo e visualizações prontas para últimas posições, trilhas diárias e mapas GeoJSON. Este modelo agrega o Recorder a um broker Eclipse Mosquitto que possui autenticação por senha habilitada de fábrica, para que você possa apontar seus aplicativos OwnTracks para seu VPS e começar a coletar histórico de localização sem nunca enviar seus dados de movimento a terceiros.