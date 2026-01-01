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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com OwnTracks Recorder

O OwnTracks Recorder é o backend oficial para os aplicativos OwnTracks para iOS e Android, oferecendo uma alternativa totalmente auto-hospedada aos serviços comerciais de compartilhamento de localização. O Recorder se inscreve no seu broker MQTT privado, ingere publicações de localização dos seus telefones e armazena cada ponto como arquivos simples em disco, sem a necessidade de um banco de dados externo.

Um servidor HTTP integrado expõe uma API REST, um stream WebSocket ao vivo e visualizações prontas para últimas posições, trilhas diárias e mapas GeoJSON. Este modelo agrega o Recorder a um broker Eclipse Mosquitto que possui autenticação por senha habilitada de fábrica, para que você possa apontar seus aplicativos OwnTracks para seu VPS e começar a coletar histórico de localização sem nunca enviar seus dados de movimento a terceiros.

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O que você pode criar com {name}

OwnTracks Recorder: principais recursos

Backend de localização privada

Armazena cada publicação de posição dos seus aplicativos OwnTracks no seu próprio servidor, sem o envolvimento de nuvens de terceiros.

Broker MQTT integrado

O Eclipse Mosquitto empacotado com autenticação por senha está pronto para que telefones se conectem de qualquer lugar da internet.

Mapa ao vivo e rastros

A interface web mostra as últimas posições, rastros diários e um mapa ao vivo que atualiza via WebSocket à medida que novas localizações chegam.

REST e WebSocket API

Consulte locais armazenados como JSON, GeoJSON ou CSV através de uma API REST documentada, ou transmita atualizações via WebSocket.

Armazenamento de arquivos simples

Nenhum banco de dados SQL para operar — os pontos são gravados como arquivos simples que são triviais para fazer backup, inspecionar e arquivar.

Ganchos Lua e ocat

Estender a ingestão com ganchos Lua e histórico de consultas da linha de comando usando o utilitário ocat incluído.

Por que executar OwnTracks Recorder na Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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