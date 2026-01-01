Implante o OwnTracks Recorder com instalação em um clique.
Backend auto-hospedado que armazena e visualiza dados de localização publicados pelos aplicativos de celular OwnTracks via MQTT.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OwnTracks Recorder
O OwnTracks Recorder é o backend oficial para os aplicativos OwnTracks para iOS e Android, oferecendo uma alternativa totalmente auto-hospedada aos serviços comerciais de compartilhamento de localização. O Recorder se inscreve no seu broker MQTT privado, ingere publicações de localização dos seus telefones e armazena cada ponto como arquivos simples em disco, sem a necessidade de um banco de dados externo.
Um servidor HTTP integrado expõe uma API REST, um stream WebSocket ao vivo e visualizações prontas para últimas posições, trilhas diárias e mapas GeoJSON. Este modelo agrega o Recorder a um broker Eclipse Mosquitto que possui autenticação por senha habilitada de fábrica, para que você possa apontar seus aplicativos OwnTracks para seu VPS e começar a coletar histórico de localização sem nunca enviar seus dados de movimento a terceiros.
OwnTracks Recorder: principais recursos
Backend de localização privada
Armazena cada publicação de posição dos seus aplicativos OwnTracks no seu próprio servidor, sem o envolvimento de nuvens de terceiros.
Broker MQTT integrado
O Eclipse Mosquitto empacotado com autenticação por senha está pronto para que telefones se conectem de qualquer lugar da internet.
Mapa ao vivo e rastros
A interface web mostra as últimas posições, rastros diários e um mapa ao vivo que atualiza via WebSocket à medida que novas localizações chegam.
REST e WebSocket API
Consulte locais armazenados como JSON, GeoJSON ou CSV através de uma API REST documentada, ou transmita atualizações via WebSocket.
Armazenamento de arquivos simples
Nenhum banco de dados SQL para operar — os pontos são gravados como arquivos simples que são triviais para fazer backup, inspecionar e arquivar.
Ganchos Lua e ocat
Estender a ingestão com ganchos Lua e histórico de consultas da linha de comando usando o utilitário ocat incluído.
Por que executar OwnTracks Recorder na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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