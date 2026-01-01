Implante o Lightdash com um clique.
Plataforma de BI de código aberto construída em torno de dbt que transforma seus modelos de dados em painéis e gráficos instantaneamente.
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O que você pode criar com Lightdash
Lightdash é uma plataforma de business intelligence de código aberto projetada para funcionar nativamente com dbt (data build tool). Em vez de reconstruir definições de métricas dentro de uma ferramenta de BI, o Lightdash lê seus modelos dbt existentes, testes e documentação para gerar automaticamente uma interface de exploração e uma camada de métricas — mantendo a lógica de análise com controle de versão no código onde ela pertence. As equipes podem criar dashboards, executar consultas ad-hoc e agendar entregas de relatórios sem duplicar o trabalho já feito em seu projeto dbt.
Ao contrário das ferramentas de BI de uso geral, a abordagem de fonte única de verdade do Lightdash significa que, quando um modelo dbt muda, todos os gráficos construídos nele são atualizados automaticamente. A auto-hospedagem do Lightdash dá às equipes de análise controle total sobre sua infraestrutura de dados sem rotear os resultados das consultas por meio de plataformas de nuvem de terceiros.
Lightdash: principais recursos
camada de métricas nativa do dbt
Lightdash lê modelos dbt existentes, testes e documentação YAML para gerar uma interface de usuário de exploração, eliminando a necessidade de redefinir métricas em uma ferramenta de BI separada.
Explorador SQL ad-hoc
Execute consultas ad-hoc contra seu data warehouse diretamente do navegador, com definições de coluna e resultados de teste extraídos automaticamente dos metadados do dbt.
Entrega de relatório agendada
Configure snapshots recorrentes do painel entregues por e-mail ou Slack em um cronograma, mantendo as partes interessadas atualizadas sem exportações ou downloads manuais.
Copiloto de dados com IA
Faça perguntas sobre seus dados em linguagem natural e obtenha sugestões de gráficos impulsionadas pela camada de métricas já definida em seu projeto dbt.
Analytics versionado
Definições de análise vivem no código dbt junto com seus modelos de dados, tornando as alterações de gráficos e métricas revisáveis, comparáveis e implementáveis através de fluxos de trabalho Git padrão.
Por que executar Lightdash na Hostinger?
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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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