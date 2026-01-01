Lightdash é uma plataforma de business intelligence de código aberto projetada para funcionar nativamente com dbt (data build tool). Em vez de reconstruir definições de métricas dentro de uma ferramenta de BI, o Lightdash lê seus modelos dbt existentes, testes e documentação para gerar automaticamente uma interface de exploração e uma camada de métricas — mantendo a lógica de análise com controle de versão no código onde ela pertence. As equipes podem criar dashboards, executar consultas ad-hoc e agendar entregas de relatórios sem duplicar o trabalho já feito em seu projeto dbt.

Ao contrário das ferramentas de BI de uso geral, a abordagem de fonte única de verdade do Lightdash significa que, quando um modelo dbt muda, todos os gráficos construídos nele são atualizados automaticamente. A auto-hospedagem do Lightdash dá às equipes de análise controle total sobre sua infraestrutura de dados sem rotear os resultados das consultas por meio de plataformas de nuvem de terceiros.