Implante FreshRSS com instalação em um clique.
Agregador de feeds RSS leve e auto-hospedado para gerenciar todos os seus sites favoritos e fontes de notícias em um só lugar.
Escolha um plano VPS para FreshRSS
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com FreshRSS
FreshRSS é um agregador de feeds RSS e Atom gratuito e auto-hospedado que reúne todas as suas fontes de informação em uma única interface de leitura rápida. Construído com PHP e exigindo recursos mínimos, ele suporta implantações multiusuário, atalhos de teclado extensivos, filtragem avançada e busca de conteúdo completo de artigos — para que você nunca precise visitar cada fonte individualmente. O design responsivo para dispositivos móveis e a compatibilidade de API com leitores de terceiros como Reeder e NetNewsWire o tornam um substituto completo para serviços descontinuados como o Google Reader.
Hospedar o FreshRSS em seu VPS significa atualizações de feed 24 horas por dia, 7 dias por semana, independentemente da sua conexão de internet local, privacidade completa sobre seus hábitos de leitura e nenhum algoritmo decidindo o que você vê. Suas assinaturas cuidadosamente selecionadas e histórico de leitura são preservados em armazenamento persistente, seguros durante as atualizações do contêiner.
FreshRSS: principais recursos
Suporte a vários usuários
Crie contas separadas com assinaturas individuais e preferências de leitura, o que o torna ideal para famílias e equipes.
Filtragem Avançada
Filtrar artigos por palavras-chave, autores ou regras personalizadas e pesquisar em todos os feeds para encontrar qualquer conteúdo instantaneamente.
APIs de Leitura de Terceiros
Compatível com as APIs do Fever e do Google Reader para que aplicativos móveis populares como Reeder e Unread possam sincronizar com sua instância.
Carregando Artigo Completo
Recupere o conteúdo completo do artigo para feeds que publicam apenas resumos, mantendo tudo legível em uma única interface.
Importação e Exportação de OPML
Migre suas assinaturas de qualquer leitor de feeds usando arquivos OPML padrão, sem necessidade de reinserção manual.
Por que executar FreshRSS na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Anki Sync Server Enhanced
Servidor de sincronização Anki auto-hospedado com suporte a múltiplos usuários, backups e painel web