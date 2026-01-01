FreshRSS é um agregador de feeds RSS e Atom gratuito e auto-hospedado que reúne todas as suas fontes de informação em uma única interface de leitura rápida. Construído com PHP e exigindo recursos mínimos, ele suporta implantações multiusuário, atalhos de teclado extensivos, filtragem avançada e busca de conteúdo completo de artigos — para que você nunca precise visitar cada fonte individualmente. O design responsivo para dispositivos móveis e a compatibilidade de API com leitores de terceiros como Reeder e NetNewsWire o tornam um substituto completo para serviços descontinuados como o Google Reader.

Hospedar o FreshRSS em seu VPS significa atualizações de feed 24 horas por dia, 7 dias por semana, independentemente da sua conexão de internet local, privacidade completa sobre seus hábitos de leitura e nenhum algoritmo decidindo o que você vê. Suas assinaturas cuidadosamente selecionadas e histórico de leitura são preservados em armazenamento persistente, seguros durante as atualizações do contêiner.