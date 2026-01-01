Implante Usertour com instalação em um clique.
Plataforma de integração de usuários auto-hospedada para criar tours de produtos no aplicativo, listas de verificação e pesquisas sem fornecedores terceirizados.
Escolha um plano VPS para Usertour
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Usertour
Usertour é uma plataforma de integração de usuários e engajamento de produtos de código aberto que permite às equipes de produto criar tours no aplicativo, checklists, pesquisas e lançadores diretamente dentro de sua aplicação web — sem gargalos de engenharia para cada novo fluxo. É uma alternativa auto-hospedada a Appcues, Userpilot e Userflow, dando a você controle total sobre os dados de integração de usuários e removendo a precificação por MAU.
Auto-hospedar o Usertour em seu próprio VPS significa que os dados de comportamento do usuário e as análises de integração permanecem em sua infraestrutura. Você evita o rastreamento de terceiros de seus usuários, cumpre os requisitos de residência de dados e nunca atinge um limite de precificação à medida que sua base de usuários cresce. O suporte a múltiplos ambientes permite que você teste fluxos com segurança em staging antes de promovê-los para produção.
Usertour: principais recursos
Tours do Produto no Aplicativo
Crie guias passo a passo interativos que guiam novos usuários ao seu primeiro momento de valor sem escrever código para cada fluxo.
Listas de verificação de integração
Crie listas de verificação baseadas em tarefas que destacam os principais recursos e acompanham o progresso de cada usuário durante a jornada de integração.
Segmentação Avançada de Usuários
Segmente usuários por atributos e eventos personalizados para mostrar o fluxo certo para o usuário certo no momento exato.
Análise de Fluxo
Acompanhe visualizações, conclusões e taxas de abandono para cada fluxo para identificar exatamente onde os usuários se desconectam.
Suporte a Múltiplos Ambientes
Mantenha ambientes de produção e de teste separados para que os fluxos possam ser testados exaustivamente antes de chegar aos usuários reais.
Pesquisas no Aplicativo
Coletar feedback contextual com pesquisas acionadas por ações específicas do usuário, eventos de conclusão ou regras baseadas em tempo.
Por que executar Usertour na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.