Usertour é uma plataforma de integração de usuários e engajamento de produtos de código aberto que permite às equipes de produto criar tours no aplicativo, checklists, pesquisas e lançadores diretamente dentro de sua aplicação web — sem gargalos de engenharia para cada novo fluxo. É uma alternativa auto-hospedada a Appcues, Userpilot e Userflow, dando a você controle total sobre os dados de integração de usuários e removendo a precificação por MAU.

Auto-hospedar o Usertour em seu próprio VPS significa que os dados de comportamento do usuário e as análises de integração permanecem em sua infraestrutura. Você evita o rastreamento de terceiros de seus usuários, cumpre os requisitos de residência de dados e nunca atinge um limite de precificação à medida que sua base de usuários cresce. O suporte a múltiplos ambientes permite que você teste fluxos com segurança em staging antes de promovê-los para produção.