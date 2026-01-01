Implante Prometheus com instalação em um clique.
O kit de ferramentas de monitoramento de código aberto graduado pela CNCF que se tornou o padrão da indústria para coleta de métricas nativas da nuvem e alertas.
Escolha um plano VPS para Prometheus
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Prometheus
O Prometheus coleta métricas de séries temporais da sua infraestrutura e aplicações através de um modelo HTTP baseado em pull, as armazena em um TSDB local eficiente e expõe o PromQL — uma poderosa linguagem de consulta para fatiar, agregar e alertar sobre qualquer métrica. Graduado pela CNCF juntamente com o Kubernetes, é a base de monitoramento escolhida por equipes DevOps em empresas como GitLab, DigitalOcean e Uber.
Executar o Prometheus no seu próprio VPS oferece ingestão ilimitada de métricas a um custo fixo, controle total sobre os scrape intervals e períodos de retenção, e integração nativa com Grafana, Alertmanager e centenas de exporters da comunidade — sem cobranças de nuvem por métrica ou restrições de amostragem de dados.
Prometheus: principais recursos
PromQL Linguagem de Consulta
Uma linguagem de consulta funcional flexível permite agregar, transformar e alertar sobre qualquer combinação de métricas em toda a sua infraestrutura em tempo real.
Coleta Baseada em Pull
Prometheus coleta métricas de endpoints HTTP em um agendamento configurável, facilitando a adição de novos alvos sem alterar a aplicação monitorada.
Descoberta de Serviço
Integrações nativas com Kubernetes, Consul, EC2 e muito mais descobrem e monitoram automaticamente novos serviços à medida que surgem, sem configuração manual.
Regras de Alerta
Defina regras de alerta baseadas em limite e tendência que encaminham notificações através do Alertmanager para Slack, PagerDuty, e-mail ou qualquer endpoint de webhook.
Integração Grafana
Prometheus é a fonte de dados padrão para o Grafana, permitindo dashboards ricos, mapas de calor e visualização de todas as suas métricas com configuração mínima.
Por que executar Prometheus na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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