O Prometheus coleta métricas de séries temporais da sua infraestrutura e aplicações através de um modelo HTTP baseado em pull, as armazena em um TSDB local eficiente e expõe o PromQL — uma poderosa linguagem de consulta para fatiar, agregar e alertar sobre qualquer métrica. Graduado pela CNCF juntamente com o Kubernetes, é a base de monitoramento escolhida por equipes DevOps em empresas como GitLab, DigitalOcean e Uber.

Executar o Prometheus no seu próprio VPS oferece ingestão ilimitada de métricas a um custo fixo, controle total sobre os scrape intervals e períodos de retenção, e integração nativa com Grafana, Alertmanager e centenas de exporters da comunidade — sem cobranças de nuvem por métrica ou restrições de amostragem de dados.