O Multi-Scrobbler conecta todos os lugares onde você ouve música com todos os serviços que a rastreiam. Em vez de depender do scrobbling integrado de cada aplicativo de música — que está completamente ausente no Plex e Jellyfin, e fragmentado entre clientes YouTube Music, Deezer e Subsonic — o Multi-Scrobbler centraliza cada reprodução em um único pipeline. Ele suporta mais de 25 fontes e encaminha as reproduções para Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito e outros destinos simultaneamente.

O self-hosting no seu VPS mantém o scrobbler funcionando 24 horas ao lado dos seus outros serviços de mídia, com URLs de callback OAuth públicas que o Spotify e o Last.fm podem alcançar. O painel web mostra reproduções ao vivo, estatísticas por fonte e logs detalhados sem expor seu histórico de escuta a um SaaS de terceiros.