Implante Multi-Scrobbler com instalação de um clique.
Hub de scrobbling auto-hospedado que rastreia reproduções de música do Plex, Jellyfin, Spotify e outros para Last.fm, ListenBrainz ou Maloja.
Escolha um plano VPS para Multi-Scrobbler
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Multi-Scrobbler
O Multi-Scrobbler conecta todos os lugares onde você ouve música com todos os serviços que a rastreiam. Em vez de depender do scrobbling integrado de cada aplicativo de música — que está completamente ausente no Plex e Jellyfin, e fragmentado entre clientes YouTube Music, Deezer e Subsonic — o Multi-Scrobbler centraliza cada reprodução em um único pipeline. Ele suporta mais de 25 fontes e encaminha as reproduções para Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito e outros destinos simultaneamente.
O self-hosting no seu VPS mantém o scrobbler funcionando 24 horas ao lado dos seus outros serviços de mídia, com URLs de callback OAuth públicas que o Spotify e o Last.fm podem alcançar. O painel web mostra reproduções ao vivo, estatísticas por fonte e logs detalhados sem expor seu histórico de escuta a um SaaS de terceiros.
Multi-Scrobbler: principais recursos
Cobertura universal da fonte
Acompanha reproduções de Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, clientes do Subsonic e mais de 25 outros reprodutores de música em um único pipeline.
Múltiplos destinos de scrobble
Encaminha cada reprodução para Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito e outros destinos simultaneamente, sem duplicação manual.
Painel de status ao vivo
A Interface Web mostra as faixas tocando no momento, scrobbles recentes e estatísticas por fonte para que você possa verificar cada conexão num relance.
Deduplicação inteligente
Detecta reproduções duplicadas relatadas por múltiplas fontes reproduzindo a mesma faixa e envia cada reprodução apenas uma vez para seus alvos de scrobble.
Notificações de Webhook
Envia atualizações e erros do Now Playing para Discord, Gotify, Ntfy ou Apprise para que você detecte integrações quebradas sem precisar verificar o painel.
Por que executar Multi-Scrobbler na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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