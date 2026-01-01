HashiCorp Vault é uma plataforma de gerenciamento de segredos baseada em identidade que centraliza o controle sobre dados sensíveis — chaves de API, senhas de banco de dados, certificados e tokens — em toda a sua infraestrutura. Em vez de espalhar credenciais por arquivos de configuração e variáveis de ambiente, o Vault fornece uma única fonte confiável com registro de auditoria completo de cada evento de acesso.

O Vault suporta segredos dinâmicos gerados sob demanda e automaticamente revogados após o uso, reduzindo drasticamente a exposição a credenciais vazadas ou de longa duração. Auto-hospedar o Vault em um VPS mantém sua infraestrutura de segredos inteiramente sob seu controle — nenhum provedor de nuvem tem acesso às suas chaves, trilhas de auditoria ou aos aplicativos que eles protegem.