Implante Vault com um clique.
Plataforma de gerenciamento de segredos padrão da indústria para armazenar, acessar e rotacionar com segurança credenciais e certificados sensíveis.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Vault
HashiCorp Vault é uma plataforma de gerenciamento de segredos baseada em identidade que centraliza o controle sobre dados sensíveis — chaves de API, senhas de banco de dados, certificados e tokens — em toda a sua infraestrutura. Em vez de espalhar credenciais por arquivos de configuração e variáveis de ambiente, o Vault fornece uma única fonte confiável com registro de auditoria completo de cada evento de acesso.
O Vault suporta segredos dinâmicos gerados sob demanda e automaticamente revogados após o uso, reduzindo drasticamente a exposição a credenciais vazadas ou de longa duração. Auto-hospedar o Vault em um VPS mantém sua infraestrutura de segredos inteiramente sob seu controle — nenhum provedor de nuvem tem acesso às suas chaves, trilhas de auditoria ou aos aplicativos que eles protegem.
Vault: principais recursos
Segredos dinâmicos
Gere credenciais de curta duração para bancos de dados e serviços em nuvem sob demanda — revogadas automaticamente após um TTL configurável, eliminando o risco de segredos vazados de longa duração.
Criptografia como um serviço
Criptografe e descriptografe dados de aplicativos via a API do Vault sem gerenciar chaves criptográficas diretamente, mantendo dados confidenciais protegidos sem alterações na sua camada de armazenamento.
Registro de auditoria completo
Cada leitura, gravação e exclusão de segredo é registrada com detalhes completos de identidade e carimbo de data/hora, fornecendo um rastro inalterável para auditorias de conformidade e investigações de incidentes.
Múltiplos métodos de autenticação
Autentique-se via tokens, AppRole, GitHub, AWS IAM ou contas de serviço do Kubernetes, integrando o Vault em suas pipelines existentes de identidade e implantação.
Leasing de segredos e TTLs
Segredos são emitidos com valores de tempo de vida e podem ser renovados ou revogados programaticamente, dando a você controle de ciclo de vida granular sobre cada credencial que o Vault gerencia.
Por que executar Vault na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.