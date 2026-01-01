Implante o Convos com um clique.
Cliente IRC moderno baseado em navegador que mantém você conectado persistentemente a redes de chat de qualquer dispositivo.
Escolha um plano VPS para Convos
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Convos
Convos é um cliente IRC totalmente autogerenciado e sempre ativo que roda no seu servidor e permanece conectado às redes IRC 24 horas por dia. Ao contrário dos clientes IRC tradicionais que ficam offline quando você os fecha, o Convos mantém conexões persistentes para que você nunca perca uma mensagem — mesmo quando seus dispositivos estão offline.
Acesse suas conversas IRC de qualquer navegador sem instalar software. O Convos armazena seu histórico completo de chat, suporta múltiplos usuários e redes, e oferece uma interface limpa e moderna projetada tanto para usuários casuais de chat quanto para comunidades IRC de longa data. O auto-hospedagem oferece controle total sobre seus dados e acesso de usuário.
Convos: principais recursos
Conexões sempre ativas
Convos funciona em seu VPS 24 horas, mantendo-se conectado às redes IRC para que as mensagens sejam capturadas e fiquem esperando por você sempre que você acessar.
Histórico de chat completo
Todas as mensagens são armazenadas no servidor e estão disponíveis em qualquer navegador, oferecendo um histórico pesquisável em todos os canais e conversas.
Suporte multi-rede
Conecte-se a várias redes IRC simultaneamente e gerencie todos os canais e mensagens diretas a partir de uma única interface unificada.
Sem instalação de software
Acesse seu cliente IRC inteiramente através de um navegador — nenhum aplicativo de desktop, plugin ou configuração é necessário em qualquer dispositivo que você usar.
Pronto para multi-usuário
Convide membros da equipe ou amigos para compartilhar sua instância do Convos, cada um com suas próprias contas independentes e configurações de rede.
Por que executar Convos na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.