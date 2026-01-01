Convos é um cliente IRC totalmente autogerenciado e sempre ativo que roda no seu servidor e permanece conectado às redes IRC 24 horas por dia. Ao contrário dos clientes IRC tradicionais que ficam offline quando você os fecha, o Convos mantém conexões persistentes para que você nunca perca uma mensagem — mesmo quando seus dispositivos estão offline.

Acesse suas conversas IRC de qualquer navegador sem instalar software. O Convos armazena seu histórico completo de chat, suporta múltiplos usuários e redes, e oferece uma interface limpa e moderna projetada tanto para usuários casuais de chat quanto para comunidades IRC de longa data. O auto-hospedagem oferece controle total sobre seus dados e acesso de usuário.