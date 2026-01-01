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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

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Acesso rápido aos registros do contêiner
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Processadores AMD EPYC
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Convos

Convos é um cliente IRC totalmente autogerenciado e sempre ativo que roda no seu servidor e permanece conectado às redes IRC 24 horas por dia. Ao contrário dos clientes IRC tradicionais que ficam offline quando você os fecha, o Convos mantém conexões persistentes para que você nunca perca uma mensagem — mesmo quando seus dispositivos estão offline.

Acesse suas conversas IRC de qualquer navegador sem instalar software. O Convos armazena seu histórico completo de chat, suporta múltiplos usuários e redes, e oferece uma interface limpa e moderna projetada tanto para usuários casuais de chat quanto para comunidades IRC de longa data. O auto-hospedagem oferece controle total sobre seus dados e acesso de usuário.

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O que você pode criar com {name}

Convos: principais recursos

Conexões sempre ativas

Convos funciona em seu VPS 24 horas, mantendo-se conectado às redes IRC para que as mensagens sejam capturadas e fiquem esperando por você sempre que você acessar.

Histórico de chat completo

Todas as mensagens são armazenadas no servidor e estão disponíveis em qualquer navegador, oferecendo um histórico pesquisável em todos os canais e conversas.

Suporte multi-rede

Conecte-se a várias redes IRC simultaneamente e gerencie todos os canais e mensagens diretas a partir de uma única interface unificada.

Sem instalação de software

Acesse seu cliente IRC inteiramente através de um navegador — nenhum aplicativo de desktop, plugin ou configuração é necessário em qualquer dispositivo que você usar.

Pronto para multi-usuário

Convide membros da equipe ou amigos para compartilhar sua instância do Convos, cada um com suas próprias contas independentes e configurações de rede.

Por que executar Convos na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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