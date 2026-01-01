Deploy HeyForm in one click installation.
Construtor de formulários conversacionais de código aberto para pesquisas, questionários e enquetes.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com HeyForm
O HeyForm é um criador de formulários moderno de código aberto que cria interfaces conversacionais envolventes, onde as perguntas aparecem uma de cada vez. Essa abordagem oferece taxas de conclusão significativamente mais altas em comparação com criadores de formulários tradicionais, tornando-o ideal para pesquisas, questionários, quizzes e formulários de captura de leads.
Com mais de 40 tipos de entrada, lógica condicional, temas personalizados e análises integradas, o HeyForm oferece uma poderosa plataforma no-code para coleta de dados, mantendo todos os envios sob seu controle. Este modelo inclui MongoDB para armazenamento de formulários, KeyDB para cache e roteamento HTTPS Traefik para acesso seguro a formulários.
HeyForm: principais recursos
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
Crie caminhos de perguntas dinâmicos que se adaptam com base em respostas anteriores para coleta de dados personalizada e relevante.
Criador de arrastar e soltar
Crie formulários visualmente com mais de 40 tipos de campos de entrada, incluindo avaliações, uploads de arquivos, assinaturas e seletores de data.
Analytics integrado
Acompanhe padrões de resposta e métricas de conclusão com um painel de análise integrado para otimização de formulários orientada por dados.
Marca Personalizada
Aplique temas personalizados, cores e uma identidade visual personalizada para refletir a identidade da sua organização em todos os formulários e pesquisas.
Por que executar HeyForm na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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