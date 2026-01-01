O HeyForm é um criador de formulários moderno de código aberto que cria interfaces conversacionais envolventes, onde as perguntas aparecem uma de cada vez. Essa abordagem oferece taxas de conclusão significativamente mais altas em comparação com criadores de formulários tradicionais, tornando-o ideal para pesquisas, questionários, quizzes e formulários de captura de leads.

Com mais de 40 tipos de entrada, lógica condicional, temas personalizados e análises integradas, o HeyForm oferece uma poderosa plataforma no-code para coleta de dados, mantendo todos os envios sob seu controle. Este modelo inclui MongoDB para armazenamento de formulários, KeyDB para cache e roteamento HTTPS Traefik para acesso seguro a formulários.