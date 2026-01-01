Chroma é um banco de dados de incorporação (embeddings) de código aberto projetado especificamente para aplicações de IA que precisam armazenar, indexar e consultar incorporações de vetores de alta dimensão. Ele se integra nativamente com LangChain, LlamaIndex e o SDK da OpenAI, tornando-o a maneira mais rápida de adicionar recursos de pesquisa semântica e geração aumentada por recuperação (RAG) a qualquer aplicação sem construir uma infraestrutura de vetor personalizada.

Hospedar o Chroma em seu VPS mantém suas incorporações, dados de documentos e padrões de consulta sob seu controle, sem precificação por consulta e com a flexibilidade de ajustar os recursos conforme sua coleção escala.