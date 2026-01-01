Implante Chroma com um clique.
Banco de dados vetorial de código aberto para aplicações de IA, pesquisa semântica e pipelines de geração aumentada por recuperação.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Chroma
Chroma é um banco de dados de incorporação (embeddings) de código aberto projetado especificamente para aplicações de IA que precisam armazenar, indexar e consultar incorporações de vetores de alta dimensão. Ele se integra nativamente com LangChain, LlamaIndex e o SDK da OpenAI, tornando-o a maneira mais rápida de adicionar recursos de pesquisa semântica e geração aumentada por recuperação (RAG) a qualquer aplicação sem construir uma infraestrutura de vetor personalizada.
Hospedar o Chroma em seu VPS mantém suas incorporações, dados de documentos e padrões de consulta sob seu controle, sem precificação por consulta e com a flexibilidade de ajustar os recursos conforme sua coleção escala.
Chroma: principais recursos
RAG Pipeline Concluído
Projetado como a camada de recuperação para aplicações LLM, para que você possa fundamentar as respostas do modelo em seus próprios documentos com trabalho de integração mínimo.
Framework Integrações
Suporte nativo para LangChain, LlamaIndex e o SDK da OpenAI significa que seu código de IA existente se conecta ao Chroma com apenas algumas linhas de configuração.
Filtragem de Metadados
Combine a busca por similaridade vetorial com filtros de metadados estruturados para refinar os resultados por data, categoria ou qualquer atributo personalizado sem pós-processamento.
Múltiplas Métricas de Distância
Escolha similaridade de cosseno, distância L2 ou produto interno por coleção para corresponder à métrica com a qual seu modelo de embedding foi treinado para resultados precisos.
Armazenamento Persistente
Embeddings e índices sobrevivem a reinicializações e atualizações, para que sua base de conhecimento permaneça intacta sem precisar reindexar documentos após cada alteração de implantação.
Por que executar Chroma na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.