Implante DVinyl com instalação de um clique.
Gerenciador de coleções autogerenciado que cataloga e avalia vinis, CDs, livros, filmes e videogames em uma única biblioteca.
Escolha um plano VPS para DVinyl
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com DVinyl
DVinyl é um gerenciador de coleções de código aberto criado para entusiastas de mídias físicas que desejam um lar único e personalizável para seus vinis, CDs, cassetes, livros, quadrinhos, Blu-rays, DVDs e videogames. Ele extrai metadados ricos e capas do Discogs, Hardcover, TMDB e IGDB, e então estima o valor de mercado para lançamentos musicais para que os colecionadores possam acompanhar o valor real de suas prateleiras.
Hospedar o DVinyl em seu próprio VPS mantém seu inventário completo de coleções, tags de localização e dados de lista de desejos sob seu controle, em vez de estarem presos em um aplicativo de terceiros ou planilha. O banco de dados MongoDB incluído garante que seu catálogo persista entre as atualizações, e um sistema de autenticação privado permite que você navegue sozinho ou compartilhe uma visualização somente leitura com amigos.
DVinyl: principais recursos
Biblioteca multiformato
Catalog vinyl, CDs, cassettes, books, comics, Blu-rays, DVDs, and video games side by side in one unified collection instead of juggling separate apps.
Avaliação de mercado do Discogs
Obtenha estimativas de mercado de valores mínimo, médio e máximo em tempo real do Discogs para que você sempre saiba quanto vale sua coleção de música no mercado secundário.
Importação do Discogs em apenas um clique
Importe uma coleção Discogs existente inteira com um único clique ou adicione novos itens por ID de Lançamento sem precisar redigitar dados de artista, selo ou faixa.
Painel personalizável
Crie sua visualização inicial com widgets de estatísticas modulares, atalhos de navegação configuráveis e temas visuais por categoria que combinam com a forma como você navega.
Rastreamento de localização física
Etiquete onde cada item está nas suas prateleiras, no armazenamento ou emprestado, para que você possa encontrar um registro ou livro específico sem ter que vasculhar toda a coleção.
Lista de desejos e compartilhamento
Acompanhe descobertas futuras em uma lista de desejos dedicada e exponha seu catálogo através de autenticação integrada para navegação privada ou compartilhamento somente leitura.
Por que executar DVinyl na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.