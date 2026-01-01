DVinyl é um gerenciador de coleções de código aberto criado para entusiastas de mídias físicas que desejam um lar único e personalizável para seus vinis, CDs, cassetes, livros, quadrinhos, Blu-rays, DVDs e videogames. Ele extrai metadados ricos e capas do Discogs, Hardcover, TMDB e IGDB, e então estima o valor de mercado para lançamentos musicais para que os colecionadores possam acompanhar o valor real de suas prateleiras.

Hospedar o DVinyl em seu próprio VPS mantém seu inventário completo de coleções, tags de localização e dados de lista de desejos sob seu controle, em vez de estarem presos em um aplicativo de terceiros ou planilha. O banco de dados MongoDB incluído garante que seu catálogo persista entre as atualizações, e um sistema de autenticação privado permite que você navegue sozinho ou compartilhe uma visualização somente leitura com amigos.