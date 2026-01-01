Eclipse Kura é um framework baseado em Java e OSGi que transforma uma máquina Linux em um gateway de borda IoT gerenciado. Ele abstrai o trabalho de baixo nível de sondagem de protocolos industriais, normalização de payloads, armazenamento em buffer de dados offline e publicação de telemetria para um broker de nuvem, para que os integradores possam se concentrar na conexão de ativos e na escrita da lógica de negócios, em vez de se preocupar com a infraestrutura.

Executar o Kura em um VPS oferece a integradores industriais, OEMs e consultores de IoT um ambiente de teste reproduzível para configurações de gateway antes de serem enviados para hardware físico. O console de administração baseado em navegador expõe remotamente cada gráfico de conexão, driver e conector de nuvem, para que você possa prototipar com PLCs reais e brokers MQTT sem provisionar dispositivos de borda dedicados.