Implante Eclipse Kura com instalação em um clique.
Framework de borda IoT Java/OSGi de código aberto para gateways de campo com conectividade Modbus, OPC-UA, BACnet e MQTT integrada.
Escolha um plano VPS para Eclipse Kura
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Eclipse Kura
Eclipse Kura é um framework baseado em Java e OSGi que transforma uma máquina Linux em um gateway de borda IoT gerenciado. Ele abstrai o trabalho de baixo nível de sondagem de protocolos industriais, normalização de payloads, armazenamento em buffer de dados offline e publicação de telemetria para um broker de nuvem, para que os integradores possam se concentrar na conexão de ativos e na escrita da lógica de negócios, em vez de se preocupar com a infraestrutura.
Executar o Kura em um VPS oferece a integradores industriais, OEMs e consultores de IoT um ambiente de teste reproduzível para configurações de gateway antes de serem enviados para hardware físico. O console de administração baseado em navegador expõe remotamente cada gráfico de conexão, driver e conector de nuvem, para que você possa prototipar com PLCs reais e brokers MQTT sem provisionar dispositivos de borda dedicados.
Eclipse Kura: principais recursos
Drivers de protocolo de campo
Drivers integrados para Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 e CAN bus permitem que você consulte PLCs e sensores sem escrever código personalizado.
Gráfico visual de fios
Mapeie drivers, ativos, filtros e editores de nuvem como um gráfico visual de fluxo de dados diretamente no console de administração baseado em navegador.
Conectores de Nuvem
Publicar telemetria para Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub, ou qualquer broker MQTT com buffer offline e entrega com armazenamento e reenvio.
Ambiente de execução OSGi
Implantar a quente pacotes assinados e pacotes de driver pelo ar para estender o comportamento do gateway sem reiniciar o framework.
Orquestração de Contêineres
Gerencie contêineres de carga de trabalho no gateway a partir da mesma interface de administração, combinando orquestração de borda com fluxos de dados tradicionais do Kura.
Administração remota
Configure cada snapshot, driver e política de segurança a partir do console web para que uma frota de gateways possa ser reconfigurada de um só lugar.
Por que executar Eclipse Kura na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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