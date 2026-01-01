PentAGI é um sistema de agente de IA totalmente autônomo que realiza tarefas complexas de teste de penetração sem supervisão humana constante. Ele orquestra agentes de IA especializados — planejadores, pesquisadores, codificadores e pentesters — que raciocinam sobre um alvo, escolhem as ferramentas certas e as executam dentro de contêineres Docker isolados para descobrir e validar vulnerabilidades.

Conecte suas próprias chaves OpenAI, Anthropic ou Google Gemini e o PentAGI conduz todo o processo, desde o reconhecimento até a geração de relatórios, usando uma base de conhecimento pesquisável apoiada por um banco de dados pgvector e um web scraper integrado. A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém dados de varredura sensíveis, credenciais e descobertas inteiramente em sua infraestrutura, em vez de um serviço de segurança de terceiros.