Implante PentAGI com um clique.
Sistema de agente de IA totalmente autônomo que executa tarefas complexas de teste de penetração a partir de um único painel auto-hospedado.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com PentAGI
PentAGI é um sistema de agente de IA totalmente autônomo que realiza tarefas complexas de teste de penetração sem supervisão humana constante. Ele orquestra agentes de IA especializados — planejadores, pesquisadores, codificadores e pentesters — que raciocinam sobre um alvo, escolhem as ferramentas certas e as executam dentro de contêineres Docker isolados para descobrir e validar vulnerabilidades.
Conecte suas próprias chaves OpenAI, Anthropic ou Google Gemini e o PentAGI conduz todo o processo, desde o reconhecimento até a geração de relatórios, usando uma base de conhecimento pesquisável apoiada por um banco de dados pgvector e um web scraper integrado. A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém dados de varredura sensíveis, credenciais e descobertas inteiramente em sua infraestrutura, em vez de um serviço de segurança de terceiros.
PentAGI: principais recursos
Agentes de IA autônomos
Agentes planejadores, pesquisadores, codificadores e pentesters colaboram para executar engajamentos completos sem a necessidade de intervenção humana passo a passo.
Traga seu próprio LLM
Conecte modelos OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek ou Ollama locais e troque de provedores quando quiser.
Execução isolada de ferramenta
Agentes iniciam contêineres Docker descartáveis para executar ferramentas de segurança, mantendo cada comando isolado do host.
Base de conhecimento Vector
Um banco de dados pgvector empacotado fornece aos agentes memória de longo prazo de descobertas, alvos e etapas anteriores ao longo de uma tarefa.
Pesquisa na web integrada
Um scraper integrado e conectores de busca permitem que agentes coletem exploits, avisos e documentação sob demanda.
Por que executar PentAGI na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.