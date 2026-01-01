SoulSync é uma plataforma inteligente de gerenciamento de música que conecta suas contas de streaming — Spotify, Tidal, Qobuz e Deezer — à sua biblioteca de música auto-hospedada. Ele espelha automaticamente playlists, monitora artistas para novos lançamentos, enriquece metadados através de dez workers de fundo paralelos e organiza arquivos baixados usando suas convenções de nomenclatura preferidas.

Ao contrário de servidores de mídia passivos, o SoulSync gerencia ativamente sua coleção: ele gera playlists de descoberta personalizadas, sincroniza o histórico de audição e se integra com Plex, Jellyfin ou Navidrome para manter sua biblioteca local em sintonia com seus gostos de streaming. A auto-hospedagem mantém seus dados de audição privados e sua coleção totalmente sob seu controle.