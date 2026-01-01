Implante SoulSync em um clique.
Plataforma automatizada de descoberta de músicas e gerenciamento de coleção que conecta serviços de streaming à sua biblioteca auto-hospedada.
Escolha um plano VPS para SoulSync
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com SoulSync
SoulSync é uma plataforma inteligente de gerenciamento de música que conecta suas contas de streaming — Spotify, Tidal, Qobuz e Deezer — à sua biblioteca de música auto-hospedada. Ele espelha automaticamente playlists, monitora artistas para novos lançamentos, enriquece metadados através de dez workers de fundo paralelos e organiza arquivos baixados usando suas convenções de nomenclatura preferidas.
Ao contrário de servidores de mídia passivos, o SoulSync gerencia ativamente sua coleção: ele gera playlists de descoberta personalizadas, sincroniza o histórico de audição e se integra com Plex, Jellyfin ou Navidrome para manter sua biblioteca local em sintonia com seus gostos de streaming. A auto-hospedagem mantém seus dados de audição privados e sua coleção totalmente sob seu controle.
SoulSync: principais recursos
Sincronização de serviço de streaming
Espelhe playlists do Spotify, Tidal, Qobuz e Deezer diretamente para sua biblioteca de música local com atualizações automáticas.
Monitoramento de lançamentos de artistas
Acompanhe artistas favoritos e baixe automaticamente novos lançamentos assim que eles aparecerem nas plataformas de streaming conectadas.
Enriquecimento de metadados
Dez trabalhadores paralelos em segundo plano extraem capas, letras e tags do MusicBrainz, Spotify, Genius e LRClib para manter sua coleção bem organizada.
Integração de servidor de mídia
Conecte-se ao Plex, Jellyfin ou Navidrome para que sua biblioteca local permaneça sincronizada com seu histórico de streaming e playlists.
Playlists de descoberta
Gere playlists personalizadas — Release Radar, Discovery Weekly e mixes de década ou gênero — com base nos seus hábitos de audição.
Por que executar SoulSync na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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