Implante Quasarr com um clique.
Ponte JDownloader que expõe um indexador Newznab e um cliente de download SABnzbd para toda a pilha de mídia Arr.
Escolha um plano VPS para Quasarr
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Quasarr
Quasarr é um serviço Python leve que simula ser um indexador Newznab e um cliente de download SABnzbd, e então despacha cada captura para o JDownloader 2 através de sua API de nuvem My JDownloader. O resultado é uma ponte contínua que permite que Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr e Magazarr pesquisem e baixem de hosters de um clique sem nunca tocar em Usenet ou BitTorrent reais.
Hospedar o Quasarr em um VPS mantém a ponte online 24 horas por dia, juntamente com o JDownloader, e inclui um fluxo de descriptografia de CAPTCHA integrado para links protegidos. Patrocinadores ativos do GitHub podem conectar o SponsorsHelper para resolver CAPTCHAs automaticamente.
Quasarr: principais recursos
JDownloader ponte
Encaminha cada captura de Radarr, Sonarr, Lidarr e Magazarr diretamente para o JDownloader 2 através da API de nuvem My JDownloader.
Indexador Newznab
Quasarr expõe um endpoint de busca compatível com Newznab para que a stack Arr possa encontrar lançamentos em provedores de hospedagem de um clique compatíveis usando IDs IMDb ou consultas de texto.
Emulação de cliente SABnzbd
Atua como um cliente de download SABnzbd para que Radarr, Sonarr e Lidarr possam enfileirar, monitorar e importar downloads concluídos sem nenhuma alteração em seu fluxo de trabalho.
Descriptografia de CAPTCHA
A descriptografia de link integrada gerencia lançamentos protegidos por CAPTCHA, com scripts opcionais do Tampermonkey e integração com SponsorsHelper para resolução automática.
Controle de categoria e espelho
Listas de permissão por categoria para nomes de host e espelhos de download mantêm sua biblioteca nas fontes em que você confia, sem alterar a configuração do Arr.
Notificações e autenticação
Notificações opcionais do Discord e Telegram, além de autenticação baseada em formulário ou HTTP Basic, protegem a interface web e mantêm você informado.
Por que executar Quasarr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.