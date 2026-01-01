Implante StarRocks com instalação em um clique.
Banco de dados analítico de alto desempenho, projetado para consultas em frações de segundo em dados na escala de petabytes.
Escolha um plano VPS para StarRocks
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com StarRocks
StarRocks é um data warehouse analítico de próxima geração que oferece respostas de consulta em microssegundos através de uma arquitetura de processamento massivamente paralelo (MPP) e um motor de execução totalmente vetorizado. Projetado para análises em tempo real, análise multidimensional e cargas de trabalho altamente concorrentes, ele lida com conjuntos de dados de gigabytes a petabytes sem sacrificar a velocidade da consulta. Views materializadas inteligentes se atualizam automaticamente na ingestão de dados e são selecionadas de forma transparente no momento da consulta, enquanto um otimizador baseado em custo totalmente personalizado garante planos de execução eficientes em junções e agregações complexas.
Compatível com o protocolo MySQL, o StarRocks se conecta nativamente a ferramentas de BI como Apache Superset, Grafana e Tableau sem drivers adicionais. Ele suporta consultas diretas a data lakes externos, incluindo Apache Hive, Iceberg, Delta Lake e Hudi, e se integra com Kafka, Flink e Spark para ingestão de streaming — tudo a partir de uma única instância auto-hospedada que você controla totalmente.
StarRocks: principais recursos
Consultas em menos de um segundo
Mecanismo de execução vetorizado e otimizador inteligente baseado em custo oferecem análises em microssegundos em conjuntos de dados massivos sem pré-agregação ou cubagem de dados.
Ingestão em Tempo Real
O modelo de Chave Primária suporta upserts de alta taxa de transferência e consultas pontuais, permitindo a ingestão simultânea de dados e a execução de consultas em escala.
Consultas do Data Lake
Consultar tabelas Apache Hive, Iceberg, Delta Lake e Hudi diretamente usando catálogos externos — sem necessidade de migração de dados ou pipelines ETL.
MySQL Compatível
Conecte qualquer cliente MySQL, ferramenta de BI ou pipeline de dados diretamente ao StarRocks usando o protocolo MySQL padrão sem drivers extras.
Visualizações Materializadas
Visualizações materializadas inteligentes atualizam automaticamente com alterações nos dados e são reutilizadas de forma transparente no momento da consulta para acelerar painéis e relatórios.
Por que executar StarRocks na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.