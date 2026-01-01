StarRocks é um data warehouse analítico de próxima geração que oferece respostas de consulta em microssegundos através de uma arquitetura de processamento massivamente paralelo (MPP) e um motor de execução totalmente vetorizado. Projetado para análises em tempo real, análise multidimensional e cargas de trabalho altamente concorrentes, ele lida com conjuntos de dados de gigabytes a petabytes sem sacrificar a velocidade da consulta. Views materializadas inteligentes se atualizam automaticamente na ingestão de dados e são selecionadas de forma transparente no momento da consulta, enquanto um otimizador baseado em custo totalmente personalizado garante planos de execução eficientes em junções e agregações complexas.

Compatível com o protocolo MySQL, o StarRocks se conecta nativamente a ferramentas de BI como Apache Superset, Grafana e Tableau sem drivers adicionais. Ele suporta consultas diretas a data lakes externos, incluindo Apache Hive, Iceberg, Delta Lake e Hudi, e se integra com Kafka, Flink e Spark para ingestão de streaming — tudo a partir de uma única instância auto-hospedada que você controla totalmente.