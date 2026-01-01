Implante o Jitsi Meet com um clique.
Plataforma de videoconferência auto-hospedada com compartilhamento de tela, criptografia de ponta a ponta e sem taxas por participante — uma alternativa ao Zoom.
Escolha um plano VPS para Jitsi Meet
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Jitsi Meet
Jitsi Meet é uma plataforma de videoconferência gratuita e de código aberto que funciona inteiramente no navegador usando WebRTC, sem a necessidade de plugins, aplicativos ou contas para os participantes. Desenvolvido pela equipe por trás do popular serviço público meet.jit.si e usado pela 8x8 em sua plataforma de nuvem comercial, o Jitsi Meet oferece suporte a vídeo HD, compartilhamento de tela, criptografia de ponta a ponta, gravação, transmissão ao vivo para o YouTube, mãos levantadas, enquetes, salas de discussão e legendas ao vivo prontas para uso.
Hospedar o Jitsi Meet em seu próprio VPS oferece a organizações e comunidades minutos de reunião ilimitados para participantes ilimitados, com cada fluxo de áudio e vídeo roteado por sua própria infraestrutura, em vez de passar por um SaaS de terceiros que poderia alterar preços, limitar a largura de banda ou analisar metadados de reuniões.
Jitsi Meet: principais recursos
Chamadas de vídeo somente no navegador
Os participantes entram de qualquer navegador moderno sem instalar software, plugins ou criar contas — compartilhe uma URL e as conferências começam instantaneamente.
Compartilhamento de tela e gravação
Compartilhe aplicativos, abas do navegador ou telas inteiras durante chamadas, com gravação opcional da reunião e transmissão ao vivo para o YouTube ou outros endpoints RTMP.
Criptografia de ponta a ponta
O E2EE opcional para chamadas individuais e reuniões de pequenos grupos mantém os fluxos de áudio e vídeo criptografados do remetente ao destinatário, mesmo do próprio servidor.
Salas de discussão e enquetes
Divida reuniões maiores em salas de grupo menores para discussão, faça enquetes ao vivo, levante as mãos e use reações para dinâmicas de conferência interativas.
Legendas ao vivo e acesso por telefone
A integração opcional com Jigasi para discagem SIP e legendas ao vivo torna as reuniões acessíveis para quem liga por telefone e participantes que precisam de transcrições.
Sem custo por usuário
Realize reuniões ilimitadas com participantes ilimitados no seu próprio servidor VPS — sem taxas por participante, sem limites de tempo de reunião, sem avisos de upgrade.
Por que executar Jitsi Meet na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.