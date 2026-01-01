Jitsi Meet é uma plataforma de videoconferência gratuita e de código aberto que funciona inteiramente no navegador usando WebRTC, sem a necessidade de plugins, aplicativos ou contas para os participantes. Desenvolvido pela equipe por trás do popular serviço público meet.jit.si e usado pela 8x8 em sua plataforma de nuvem comercial, o Jitsi Meet oferece suporte a vídeo HD, compartilhamento de tela, criptografia de ponta a ponta, gravação, transmissão ao vivo para o YouTube, mãos levantadas, enquetes, salas de discussão e legendas ao vivo prontas para uso.

Hospedar o Jitsi Meet em seu próprio VPS oferece a organizações e comunidades minutos de reunião ilimitados para participantes ilimitados, com cada fluxo de áudio e vídeo roteado por sua própria infraestrutura, em vez de passar por um SaaS de terceiros que poderia alterar preços, limitar a largura de banda ou analisar metadados de reuniões.