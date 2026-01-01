Workout Cool é uma plataforma de coaching de fitness auto-hospedada que oferece um banco de dados abrangente de exercícios, um construtor de planos de treino estruturados e rastreamento de sessões — tudo rodando em seu próprio servidor, sem taxas de assinatura ou compartilhamento de dados com terceiros. Os usuários podem navegar por exercícios com demonstrações em vídeo instrutivas, criar programas de treino personalizados organizados por grupo muscular ou objetivo de treino, e registrar sessões de treino para acompanhar o desempenho ao longo do tempo.

Ao contrário de aplicativos de fitness hospedados que bloqueiam dados históricos por trás de assinaturas, o Workout Cool armazena todo o histórico de treino em um banco de dados PostgreSQL em sua própria infraestrutura. A plataforma suporta autenticação por e-mail e senha, juntamente com o Google OAuth opcional, e a biblioteca de exercícios incorporada pode ser pré-preenchida com dados de exemplo no primeiro lançamento.