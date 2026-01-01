Implante Workout Cool com instalação de um clique.
Plataforma de treinamento físico de código aberto para criar planos de treino, acompanhar o progresso e gerenciar uma biblioteca pessoal de exercícios.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Workout Cool
Workout Cool é uma plataforma de coaching de fitness auto-hospedada que oferece um banco de dados abrangente de exercícios, um construtor de planos de treino estruturados e rastreamento de sessões — tudo rodando em seu próprio servidor, sem taxas de assinatura ou compartilhamento de dados com terceiros. Os usuários podem navegar por exercícios com demonstrações em vídeo instrutivas, criar programas de treino personalizados organizados por grupo muscular ou objetivo de treino, e registrar sessões de treino para acompanhar o desempenho ao longo do tempo.
Ao contrário de aplicativos de fitness hospedados que bloqueiam dados históricos por trás de assinaturas, o Workout Cool armazena todo o histórico de treino em um banco de dados PostgreSQL em sua própria infraestrutura. A plataforma suporta autenticação por e-mail e senha, juntamente com o Google OAuth opcional, e a biblioteca de exercícios incorporada pode ser pré-preenchida com dados de exemplo no primeiro lançamento.
Workout Cool: principais recursos
Biblioteca de Exercícios
Navegue por um banco de dados abrangente de exercícios com demonstrações em vídeo instrutivas, organizados por grupo muscular, equipamento e tipo de treino.
Criador de Plano de Treino
Crie programas de treinamento estruturados de vários dias com seleções de exercícios personalizadas, séries, repetições e períodos de descanso para qualquer objetivo de condicionamento físico.
Registro de Sessão
Registre cada sessão de treino com dados reais de desempenho para que você possa acompanhar a progressão de peso e o volume ao longo do tempo.
Acompanhamento do Progresso
Visualize os ganhos de força e a consistência do treino com gráficos que mostram tendências de desempenho ao longo das sessões e programas de treino.
Filtragem de Grupo Muscular
Filtre e descubra exercícios por grupo muscular-alvo para construir programas equilibrados que abrangem todas as partes do corpo.
Por que executar Workout Cool na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.