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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Workout Cool

Workout Cool é uma plataforma de coaching de fitness auto-hospedada que oferece um banco de dados abrangente de exercícios, um construtor de planos de treino estruturados e rastreamento de sessões — tudo rodando em seu próprio servidor, sem taxas de assinatura ou compartilhamento de dados com terceiros. Os usuários podem navegar por exercícios com demonstrações em vídeo instrutivas, criar programas de treino personalizados organizados por grupo muscular ou objetivo de treino, e registrar sessões de treino para acompanhar o desempenho ao longo do tempo.

Ao contrário de aplicativos de fitness hospedados que bloqueiam dados históricos por trás de assinaturas, o Workout Cool armazena todo o histórico de treino em um banco de dados PostgreSQL em sua própria infraestrutura. A plataforma suporta autenticação por e-mail e senha, juntamente com o Google OAuth opcional, e a biblioteca de exercícios incorporada pode ser pré-preenchida com dados de exemplo no primeiro lançamento.

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O que você pode criar com {name}

Workout Cool: principais recursos

Biblioteca de Exercícios

Navegue por um banco de dados abrangente de exercícios com demonstrações em vídeo instrutivas, organizados por grupo muscular, equipamento e tipo de treino.

Criador de Plano de Treino

Crie programas de treinamento estruturados de vários dias com seleções de exercícios personalizadas, séries, repetições e períodos de descanso para qualquer objetivo de condicionamento físico.

Registro de Sessão

Registre cada sessão de treino com dados reais de desempenho para que você possa acompanhar a progressão de peso e o volume ao longo do tempo.

Acompanhamento do Progresso

Visualize os ganhos de força e a consistência do treino com gráficos que mostram tendências de desempenho ao longo das sessões e programas de treino.

Filtragem de Grupo Muscular

Filtre e descubra exercícios por grupo muscular-alvo para construir programas equilibrados que abrangem todas as partes do corpo.

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Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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