Implante o COPS com um clique.
Servidor PHP OPDS e HTML leve para sua biblioteca de ebooks Calibre, otimizado para hospedagem compartilhada e configurações de baixo recurso.
Escolha um plano VPS para COPS
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com COPS
COPS (Calibre OPDS PHP Server) é uma alternativa rápida e somente leitura ao servidor de conteúdo Calibre integrado. Ele expõe uma biblioteca Calibre existente — o arquivo padrão
metadata.db — através de uma interface HTML simples para navegadores e um feed OPDS para leitores de e-books como Moon+ Reader, KyBook, Aldiko e Marvin. Como ele roda em PHP puro sem um banco de dados próprio, ele permanece responsivo em hardware modesto e inicia em segundos.
Hospedar o COPS em um VPS oferece aos leitores de e-books móveis um endpoint de catálogo rápido sem manter uma instância de desktop do Calibre em execução, e combina naturalmente com o Calibre-Web para usuários que desejam um catálogo público somente leitura separado de sua interface de gerenciamento completa.
COPS: principais recursos
Feed OPDS Nativo
Catálogo OPDS 1.1 integrado para que aplicativos de leitura móvel possam navegar, pesquisar e baixar da sua biblioteca Calibre de forma nativa.
Lê Calibre metadata.db
Aponta diretamente para o mesmo banco de dados SQLite que o Calibre usa — sem importação, sem biblioteca duplicada, sem etapa de sincronização.
Pegada leve
PHP puro sem banco de dados externo, para que permaneça rápido em planos de VPS pequenos e gerencie bibliotecas com milhares de títulos.
Leitor no navegador
Lê arquivos EPUB diretamente no navegador via Monocle, para que os usuários possam experimentar livros sem precisar fazer o download primeiro.
Temas personalizados e configuração
Ajustável por instância através de
local.php — escolha um tema, defina o tamanho da página, restrinja o acesso, ou exponha vários bancos de dados de uma vez.
Por que executar COPS na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.