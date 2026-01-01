COPS (Calibre OPDS PHP Server) é uma alternativa rápida e somente leitura ao servidor de conteúdo Calibre integrado. Ele expõe uma biblioteca Calibre existente — o arquivo padrão metadata.db — através de uma interface HTML simples para navegadores e um feed OPDS para leitores de e-books como Moon+ Reader, KyBook, Aldiko e Marvin. Como ele roda em PHP puro sem um banco de dados próprio, ele permanece responsivo em hardware modesto e inicia em segundos.

Hospedar o COPS em um VPS oferece aos leitores de e-books móveis um endpoint de catálogo rápido sem manter uma instância de desktop do Calibre em execução, e combina naturalmente com o Calibre-Web para usuários que desejam um catálogo público somente leitura separado de sua interface de gerenciamento completa.