Implante FeedCraft com instalação de um clique.
Middleware RSS auto-hospedado que usa IA para traduzir, resumir, filtrar e limpar qualquer feed antes que chegue ao seu leitor.
Escolha um plano VPS para FeedCraft
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com FeedCraft
FeedCraft é um middleware RSS de código aberto que fica entre qualquer feed de origem e seu leitor, transformando cada artigo através de etapas de processamento configuráveis chamadas Crafts. Ele pode extrair o texto completo de artigos de feeds truncados, traduzir títulos e corpos de texto através de um LLM compatível com OpenAI, gerar resumos e introduções com IA, filtrar posts promocionais com regras de linguagem natural e até mesmo transformar páginas HTML, APIs JSON ou resultados de pesquisa em novos feeds RSS.
Hospedar o FeedCraft em seu próprio servidor VPS mantém cada artigo e cada prompt de LLM na infraestrutura que você controla, remove os limites de taxa e o tempo de inatividade que afetam as instâncias públicas compartilhadas, e permite que você direcione o processamento de IA para qualquer provedor — OpenAI, Gemini, um modelo Ollama local ou qualquer endpoint compatível com OpenAI — que melhor se adapte ao seu orçamento e cobertura de idioma.
FeedCraft: principais recursos
Tradução e resumos de IA
Traduza títulos e corpos de artigos para qualquer idioma de destino e anexe resumos gerados por IA através de um LLM compatível com OpenAI com prompts personalizados por Craft.
Extração de texto completo
Substitua trechos RSS truncados com conteúdo completo do artigo, incluindo um modo fulltext-plus renderizado pelo navegador para sites que hidratam texto via JavaScript.
HTML/JSON/Pesquisa para RSS
Geradores visuais integrados transformam páginas web arbitrárias, respostas de API JSON (com importação curl) e resultados de mecanismos de busca em feeds RSS estáveis.
Modos portátil e de dock
Prefixe qualquer URL de feed para processamento único, ou defina Receitas nomeadas na interface de administração para fixar URLs de feed transformadas permanentes às quais seu leitor se inscreve.
AtomCraft e FlowCraft
Componha operações atômicas (proxy, limite, traduzir, resumir, embelezar, ignorar publicidade) em pipelines reutilizáveis adaptados a cada feed de origem.
Middleware agnóstico ao leitor
Funciona com FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux, ou qualquer leitor que consuma RSS padrão, sem a necessidade de plugin ou integração de conta.
Por que executar FeedCraft na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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