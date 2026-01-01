FeedCraft é um middleware RSS de código aberto que fica entre qualquer feed de origem e seu leitor, transformando cada artigo através de etapas de processamento configuráveis chamadas Crafts. Ele pode extrair o texto completo de artigos de feeds truncados, traduzir títulos e corpos de texto através de um LLM compatível com OpenAI, gerar resumos e introduções com IA, filtrar posts promocionais com regras de linguagem natural e até mesmo transformar páginas HTML, APIs JSON ou resultados de pesquisa em novos feeds RSS.

Hospedar o FeedCraft em seu próprio servidor VPS mantém cada artigo e cada prompt de LLM na infraestrutura que você controla, remove os limites de taxa e o tempo de inatividade que afetam as instâncias públicas compartilhadas, e permite que você direcione o processamento de IA para qualquer provedor — OpenAI, Gemini, um modelo Ollama local ou qualquer endpoint compatível com OpenAI — que melhor se adapte ao seu orçamento e cobertura de idioma.