Implementar Seafile em instalação com um clique.
Plataforma de sincronização e compartilhamento de arquivos auto-hospedada como alternativa ao Dropbox.
Escolha um plano VPS para Seafile
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Seafile
Seafile é uma plataforma de sincronização e compartilhamento de arquivos de alto desempenho e código aberto, usada por milhões em todo o mundo. Sua tecnologia exclusiva de sincronização em nível de bloco oferece transferências de arquivos rápidas e eficientes em termos de largura de banda entre dispositivos, tornando-a ideal para equipes que gerenciam grandes bibliotecas de arquivos. Ao contrário do armazenamento em nuvem genérico, o Seafile foi projetado desde o início para a sincronização confiável de grandes coleções de arquivos.
Com criptografia do lado do cliente, versionamento de arquivos, permissões granulares de pastas e clientes de sincronização nativos para todas as plataformas, o Seafile oferece gerenciamento de arquivos de nível empresarial sem taxas de assinatura ou preços por usuário. A auto-hospedagem mantém todos os seus dados em seu próprio servidor. Este modelo inclui MariaDB para armazenamento de metadados, Memcached para cache de desempenho e roteamento HTTPS Traefik para acesso seguro.
Seafile: principais recursos
Sincronização em nível de bloco
A sincronização delta transfere apenas os blocos de arquivo alterados, proporcionando uma sincronização rápida e eficiente em termos de largura de banda em todos os dispositivos conectados.
Criptografia de ponta a ponta
Bibliotecas criptografadas do lado do cliente garantem que os arquivos sejam criptografados antes de sair do seu dispositivo, protegendo dados sensíveis em repouso e em trânsito.
Versionamento de Arquivos
Histórico de versões automático com retenção configurável permite restaurar versões anteriores de arquivos e acompanhar as alterações ao longo do tempo.
Links de Compartilhamento Seguros
Compartilhe arquivos e pastas via links com senhas, datas de expiração e limites de download para colaboração externa controlada.
Clientes Multiplataforma
Clientes de sincronização nativos para Windows, macOS, Linux, iOS e Android mantêm seus arquivos acessíveis em todos os dispositivos.
Por que executar Seafile na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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