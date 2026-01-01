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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Seafile

Seafile é uma plataforma de sincronização e compartilhamento de arquivos de alto desempenho e código aberto, usada por milhões em todo o mundo. Sua tecnologia exclusiva de sincronização em nível de bloco oferece transferências de arquivos rápidas e eficientes em termos de largura de banda entre dispositivos, tornando-a ideal para equipes que gerenciam grandes bibliotecas de arquivos. Ao contrário do armazenamento em nuvem genérico, o Seafile foi projetado desde o início para a sincronização confiável de grandes coleções de arquivos.

Com criptografia do lado do cliente, versionamento de arquivos, permissões granulares de pastas e clientes de sincronização nativos para todas as plataformas, o Seafile oferece gerenciamento de arquivos de nível empresarial sem taxas de assinatura ou preços por usuário. A auto-hospedagem mantém todos os seus dados em seu próprio servidor. Este modelo inclui MariaDB para armazenamento de metadados, Memcached para cache de desempenho e roteamento HTTPS Traefik para acesso seguro.

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O que você pode criar com {name}

Seafile: principais recursos

Sincronização em nível de bloco

A sincronização delta transfere apenas os blocos de arquivo alterados, proporcionando uma sincronização rápida e eficiente em termos de largura de banda em todos os dispositivos conectados.

Criptografia de ponta a ponta

Bibliotecas criptografadas do lado do cliente garantem que os arquivos sejam criptografados antes de sair do seu dispositivo, protegendo dados sensíveis em repouso e em trânsito.

Versionamento de Arquivos

Histórico de versões automático com retenção configurável permite restaurar versões anteriores de arquivos e acompanhar as alterações ao longo do tempo.

Links de Compartilhamento Seguros

Compartilhe arquivos e pastas via links com senhas, datas de expiração e limites de download para colaboração externa controlada.

Clientes Multiplataforma

Clientes de sincronização nativos para Windows, macOS, Linux, iOS e Android mantêm seus arquivos acessíveis em todos os dispositivos.

Por que executar Seafile na Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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