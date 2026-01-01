Seafile é uma plataforma de sincronização e compartilhamento de arquivos de alto desempenho e código aberto, usada por milhões em todo o mundo. Sua tecnologia exclusiva de sincronização em nível de bloco oferece transferências de arquivos rápidas e eficientes em termos de largura de banda entre dispositivos, tornando-a ideal para equipes que gerenciam grandes bibliotecas de arquivos. Ao contrário do armazenamento em nuvem genérico, o Seafile foi projetado desde o início para a sincronização confiável de grandes coleções de arquivos.

Com criptografia do lado do cliente, versionamento de arquivos, permissões granulares de pastas e clientes de sincronização nativos para todas as plataformas, o Seafile oferece gerenciamento de arquivos de nível empresarial sem taxas de assinatura ou preços por usuário. A auto-hospedagem mantém todos os seus dados em seu próprio servidor. Este modelo inclui MariaDB para armazenamento de metadados, Memcached para cache de desempenho e roteamento HTTPS Traefik para acesso seguro.