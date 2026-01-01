SigNoz é uma plataforma de observabilidade full-stack de código aberto construída nativamente sobre OpenTelemetry. Ela substitui múltiplas ferramentas isoladas — um backend de rastreamento, um armazenamento de métricas e um agregador de logs — com um único aplicativo que correlaciona todos os três sinais em uma única UI. Engenheiros podem pular de um rastreamento lento diretamente para os logs relacionados e métricas de infraestrutura sem trocar de abas ou juntar dados manualmente.

Ao contrário dos fornecedores de APM SaaS, auto-hospedar o SigNoz em seu próprio servidor VPS mantém todos os dados de telemetria na infraestrutura que você controla, sem preços por usuário ou limites de retenção de dados impostos por terceiros. O motor de armazenamento ClickHouse torna as consultas rápidas mesmo com altos volumes de ingestão, e o suporte nativo ao OpenTelemetry significa que qualquer serviço instrumentado com OTel envia dados sem SDKs específicos do fornecedor.