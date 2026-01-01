Implante SigNoz com instalação de um clique.
APM nativo do OpenTelemetry que unifica rastreamentos distribuídos, métricas e logs em uma única plataforma de código aberto.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com SigNoz
SigNoz é uma plataforma de observabilidade full-stack de código aberto construída nativamente sobre OpenTelemetry. Ela substitui múltiplas ferramentas isoladas — um backend de rastreamento, um armazenamento de métricas e um agregador de logs — com um único aplicativo que correlaciona todos os três sinais em uma única UI. Engenheiros podem pular de um rastreamento lento diretamente para os logs relacionados e métricas de infraestrutura sem trocar de abas ou juntar dados manualmente.
Ao contrário dos fornecedores de APM SaaS, auto-hospedar o SigNoz em seu próprio servidor VPS mantém todos os dados de telemetria na infraestrutura que você controla, sem preços por usuário ou limites de retenção de dados impostos por terceiros. O motor de armazenamento ClickHouse torna as consultas rápidas mesmo com altos volumes de ingestão, e o suporte nativo ao OpenTelemetry significa que qualquer serviço instrumentado com OTel envia dados sem SDKs específicos do fornecedor.
SigNoz: principais recursos
Rastreamento distribuído
Visualize fluxos de requisição de ponta a ponta entre serviços com gráficos de chama, detalhes de span e detalhamentos de latência P50/P95/P99.
Monitoramento de métricas
Ingerir e consultar métricas de infraestrutura e aplicação via OpenTelemetry, com dashboards e regras de alerta integrados.
Gerenciamento de logs
Centralize logs de todos os serviços, filtre por contexto de rastreamento e execute buscas de texto completo sem uma pilha de logging separada.
Sinais correlacionados
Passe de um rastreamento lento para os logs correlacionados e métricas de host em um clique — sem correlação manual entre ferramentas separadas.
OpenTelemetry nativo
Qualquer serviço já instrumentado com OTel SDKs envia dados para o SigNoz imediatamente, sem aprisionamento tecnológico ou agentes personalizados.
Alertas integrados
Defina alertas de limite e anomalia em qualquer métrica ou sinal de rastreamento e direcione as notificações para Slack, PagerDuty ou webhooks.
Por que executar SigNoz na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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