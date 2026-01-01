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APM nativo do OpenTelemetry que unifica rastreamentos distribuídos, métricas e logs em uma única plataforma de código aberto.

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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com SigNoz

SigNoz é uma plataforma de observabilidade full-stack de código aberto construída nativamente sobre OpenTelemetry. Ela substitui múltiplas ferramentas isoladas — um backend de rastreamento, um armazenamento de métricas e um agregador de logs — com um único aplicativo que correlaciona todos os três sinais em uma única UI. Engenheiros podem pular de um rastreamento lento diretamente para os logs relacionados e métricas de infraestrutura sem trocar de abas ou juntar dados manualmente.

Ao contrário dos fornecedores de APM SaaS, auto-hospedar o SigNoz em seu próprio servidor VPS mantém todos os dados de telemetria na infraestrutura que você controla, sem preços por usuário ou limites de retenção de dados impostos por terceiros. O motor de armazenamento ClickHouse torna as consultas rápidas mesmo com altos volumes de ingestão, e o suporte nativo ao OpenTelemetry significa que qualquer serviço instrumentado com OTel envia dados sem SDKs específicos do fornecedor.

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O que você pode criar com {name}

SigNoz: principais recursos

Rastreamento distribuído

Visualize fluxos de requisição de ponta a ponta entre serviços com gráficos de chama, detalhes de span e detalhamentos de latência P50/P95/P99.

Monitoramento de métricas

Ingerir e consultar métricas de infraestrutura e aplicação via OpenTelemetry, com dashboards e regras de alerta integrados.

Gerenciamento de logs

Centralize logs de todos os serviços, filtre por contexto de rastreamento e execute buscas de texto completo sem uma pilha de logging separada.

Sinais correlacionados

Passe de um rastreamento lento para os logs correlacionados e métricas de host em um clique — sem correlação manual entre ferramentas separadas.

OpenTelemetry nativo

Qualquer serviço já instrumentado com OTel SDKs envia dados para o SigNoz imediatamente, sem aprisionamento tecnológico ou agentes personalizados.

Alertas integrados

Defina alertas de limite e anomalia em qualquer métrica ou sinal de rastreamento e direcione as notificações para Slack, PagerDuty ou webhooks.

Por que executar SigNoz na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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