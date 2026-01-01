Implante o ChartDB com um clique.
Editor de diagramas de banco de dados de código aberto que visualiza instantaneamente qualquer esquema a partir de uma única consulta SQL, sem a necessidade de credenciais armazenadas.
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O que você pode criar com ChartDB
ChartDB é um editor de diagramas de banco de dados baseado em navegador que permite a desenvolvedores e DBAs visualizar qualquer esquema de banco de dados sem conectar a ferramenta diretamente ao seu banco de dados. Uma única "Smart Query" — uma instrução SQL que você executa em seu próprio cliente — retorna metadados do esquema como JSON. Cole-o no ChartDB e ele gera um ERD interativo completo imediatamente, sem conta, sem credenciais armazenadas e sem que a senha do banco de dados saia do seu terminal.
O recurso de exportação DDL com IA gera scripts de migração entre dialetos de banco de dados, útil para equipes que planejam migrações entre bancos de dados ou documentam alterações de esquema para revisão. Hospedar o ChartDB por conta própria mantém todas as informações do esquema dentro da sua própria infraestrutura, em vez de uma ferramenta de nuvem de terceiros.
ChartDB: principais recursos
Importação de Consulta Inteligente
Cole um único resultado de consulta SQL para gerar um ERD completo instantaneamente — nenhuma conexão direta com o banco de dados ou credenciais armazenadas é necessária.
Exportação DDL de IA
Gerar scripts de migração SQL entre dialetos de banco de dados, ajudando as equipes a planejar migrações entre bancos de dados ou a produzir documentação de esquema.
Suporte para 10+ bancos de dados
Funciona com PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase e outros, de forma nativa.
Editor interativo
Anote, reorganize e ajuste diagramas com uma interface de arrastar e soltar projetada para esquemas complexos e de múltiplas tabelas.
Múltiplos formatos de exportação
Exporte diagramas como SQL, DBML, JSON, PNG, JPG ou SVG para documentação, compartilhamento ou integração com outras ferramentas.
Por que executar ChartDB na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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