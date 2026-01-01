ChartDB é um editor de diagramas de banco de dados baseado em navegador que permite a desenvolvedores e DBAs visualizar qualquer esquema de banco de dados sem conectar a ferramenta diretamente ao seu banco de dados. Uma única "Smart Query" — uma instrução SQL que você executa em seu próprio cliente — retorna metadados do esquema como JSON. Cole-o no ChartDB e ele gera um ERD interativo completo imediatamente, sem conta, sem credenciais armazenadas e sem que a senha do banco de dados saia do seu terminal.

O recurso de exportação DDL com IA gera scripts de migração entre dialetos de banco de dados, útil para equipes que planejam migrações entre bancos de dados ou documentam alterações de esquema para revisão. Hospedar o ChartDB por conta própria mantém todas as informações do esquema dentro da sua própria infraestrutura, em vez de uma ferramenta de nuvem de terceiros.