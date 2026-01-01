Implante o Chartbrew com instalação em um clique.
Plataforma de relatórios de código aberto que transforma dados de APIs, SQL e NoSQL em painéis interativos com um Assistente de IA.
Escolha um plano VPS para Chartbrew
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Chartbrew
Chartbrew é uma plataforma de análise e relatórios de código aberto construída para equipes que precisam combinar dados de múltiplas fontes em um único painel em tempo real. Ele se conecta diretamente a APIs REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics e muitas ferramentas SaaS, então renderiza gráficos que se atualizam em um cronograma sem serviços ETL de terceiros.
Hospedar o Chartbrew em seu próprio servidor VPS mantém chaves de API, resultados de consulta e dados de clientes dentro do seu ambiente, remove a precificação por assento em painéis compartilhados e oferece controle total sobre como os relatórios são agendados, incorporados e compartilhados com clientes ou partes interessadas.
Chartbrew: principais recursos
Conectores multifonte
Extraia dados de REST APIs, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore e ferramentas SaaS populares em uma única visualização de painel.
Assistente de gráfico com IA
Descreva o gráfico que você quer em linguagem simples e deixe a IA integrada gerar a consulta e a visualização para você.
Relatórios agendados
Atualize conjuntos de dados em um agendamento cron e envie snapshots por email ou Slack para que as partes interessadas obtenham números atualizados sem fazer login.
Painéis incorporáveis
Compartilhe links públicos somente leitura ou incorpore gráficos diretamente em portais de clientes, intranets e aplicativos externos via iframes.
Colaboração em equipe
Convide colegas de equipe com permissões baseadas em função para criar, revisar e comentar painéis juntos.
Por que executar Chartbrew na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Ackee
Ackee é uma ferramenta de análise Node.js auto-hospedada para rastreamento de sites com foco em privacidade.