Chartbrew é uma plataforma de análise e relatórios de código aberto construída para equipes que precisam combinar dados de múltiplas fontes em um único painel em tempo real. Ele se conecta diretamente a APIs REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics e muitas ferramentas SaaS, então renderiza gráficos que se atualizam em um cronograma sem serviços ETL de terceiros.

Hospedar o Chartbrew em seu próprio servidor VPS mantém chaves de API, resultados de consulta e dados de clientes dentro do seu ambiente, remove a precificação por assento em painéis compartilhados e oferece controle total sobre como os relatórios são agendados, incorporados e compartilhados com clientes ou partes interessadas.