O VERT é uma ferramenta de conversão de arquivos de código aberto que processa tudo localmente no navegador usando WebAssembly. Os arquivos nunca saem do dispositivo do usuário — não há processamento no lado do servidor, nem upload, nem retenção de dados. Ele converte documentos, imagens, áudio e vídeo usando FFmpeg-WASM.

Auto-hospedar o VERT em um VPS o torna disponível como uma ferramenta de equipe privada, acessível de qualquer navegador sem depender de serviços de conversão de terceiros. A conversão em lote com arrastar e soltar, sem limites de tamanho de arquivo e com dependência zero da nuvem o tornam uma alternativa prática para fluxos de trabalho que prezam pela privacidade.