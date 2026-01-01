WUD (What's Up Docker) é o sucessor ativamente mantido de whats-up-docker, focado inteiramente em manter as imagens de contêiner atualizadas em toda a infraestrutura auto-hospedada. Ele inspeciona continuamente os contêineres em execução, consulta os registros upstream e informa exatamente quais imagens têm novas versões disponíveis — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay e registros auto-hospedados são todos suportados de imediato.

Auto-hospedar o WUD em seu próprio VPS remove qualquer dependência de rastreadores de atualização SaaS de terceiros e mantém o inventário completo da sua frota de contêineres dentro da infraestrutura que você controla. Os gatilhos podem ser distribuídos para Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, webhooks genéricos ou reconstruir pilhas automaticamente.