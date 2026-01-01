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Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com WUD

WUD (What's Up Docker) é o sucessor ativamente mantido de whats-up-docker, focado inteiramente em manter as imagens de contêiner atualizadas em toda a infraestrutura auto-hospedada. Ele inspeciona continuamente os contêineres em execução, consulta os registros upstream e informa exatamente quais imagens têm novas versões disponíveis — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay e registros auto-hospedados são todos suportados de imediato.

Auto-hospedar o WUD em seu próprio VPS remove qualquer dependência de rastreadores de atualização SaaS de terceiros e mantém o inventário completo da sua frota de contêineres dentro da infraestrutura que você controla. Os gatilhos podem ser distribuídos para Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, webhooks genéricos ou reconstruir pilhas automaticamente.

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O que você pode criar com {name}

WUD: principais recursos

Monitoramento de múltiplos registros

Rastreia atualizações em Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay e quaisquer registros personalizados sem extensões por provedor.

Ativar automações

Encaminha eventos de nova versão para Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, webhooks genéricos ou trabalhos de reconstrução de contêineres.

Web UI e REST API

Navegue pelas atualizações pendentes, inspecione os resumos e integre com painéis existentes através de uma API REST documentada.

Regras de observação granular

Inclua ou exclua contêineres por rótulo, nome ou registro, e escolha entre estratégias de comparação semver, regex ou digest.

Métricas do Prometheus

Exporta métricas de contêiner e de atualização em /metrics para que as pilhas Grafana existentes possam alertar sobre imagens desatualizadas.

Pegada leve

Executa como um único contêiner Node.js com um pequeno volume de armazenamento, adequado para pequenas instâncias de VPS juntamente com cargas de trabalho de produção.

Por que executar WUD na Hostinger?

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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