Multica é uma plataforma de agentes gerenciados de código aberto que permite tratar agentes de IA de codificação como colegas de equipe, em vez de sessões de chat únicas. Atribua tarefas a agentes específicos, observe o progresso deles em tempo real e construa uma biblioteca de habilidades reutilizável que se acumula ao longo do tempo à medida que sua equipe trabalha em conjunto. Ele suporta qualquer CLI de agente instalado localmente — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini e outros — através de um daemon leve que conecta suas máquinas de volta ao servidor central.

Hospedar o Multica em seu VPS mantém cada tarefa, alteração de código e credencial de integração dentro de sua própria infraestrutura, sem taxas por usuário e sem telemetria de agente de terceiros. PostgreSQL com pgvector vem pré-configurado, então a plataforma está pronta para produção desde a primeira inicialização.