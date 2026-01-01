Implante Multica com um clique.
Plataforma de agentes gerenciados de código aberto que transforma agentes de IA de codificação em colegas de equipe aos quais você pode atribuir trabalho.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Multica
Multica é uma plataforma de agentes gerenciados de código aberto que permite tratar agentes de IA de codificação como colegas de equipe, em vez de sessões de chat únicas. Atribua tarefas a agentes específicos, observe o progresso deles em tempo real e construa uma biblioteca de habilidades reutilizável que se acumula ao longo do tempo à medida que sua equipe trabalha em conjunto. Ele suporta qualquer CLI de agente instalado localmente — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini e outros — através de um daemon leve que conecta suas máquinas de volta ao servidor central.
Hospedar o Multica em seu VPS mantém cada tarefa, alteração de código e credencial de integração dentro de sua própria infraestrutura, sem taxas por usuário e sem telemetria de agente de terceiros. PostgreSQL com pgvector vem pré-configurado, então a plataforma está pronta para produção desde a primeira inicialização.
Multica: principais recursos
Suporte multiagente
Conecte Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini e outras CLIs de agentes de codificação através de um único painel.
Daemon de execução local
Um daemon leve executa em suas próprias máquinas para que os agentes executem contra o espaço de trabalho real e as credenciais que você já possui.
Atribuição e rastreamento de tarefas
Distribua o trabalho para agentes específicos e acompanhe o progresso, resultados e decisões em tempo real sem consultar threads de chat.
Biblioteca de habilidades reutilizáveis
Capture as habilidades do agente uma vez e reaplique-as em todos os espaços de trabalho e entre os colegas de equipe, para que a capacidade se acumule ao longo do tempo.
Automação de Webhook
Acione fluxos de trabalho de agente do GitHub, Lark ou de qualquer serviço externo através de manipuladores de webhook de piloto automático integrados.
Propriedade de dados auto-hospedados
Todas as tarefas, alterações de código e credenciais de integração permanecem no seu VPS, sem telemetria e sem precificação por assento.
Por que executar Multica na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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