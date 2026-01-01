Implante Reitti com instalação de um clique.
Plataforma de rastreamento de localização e linha do tempo auto-hospedada que mantém seu histórico de movimento privado como uma alternativa ao Google Timeline.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Reitti
Reitti é um aplicativo de rastreamento de localização e linha do tempo autohospedado que oferece uma alternativa privada ao Google Timeline. Importe seu histórico existente de exportações do Google Maps Timeline, arquivos GPX e GeoJSON, ou alimente posições em tempo real de aplicativos de celular como OwnTracks e GPSLogger para construir um registro contínuo de onde você esteve.
Reitti detecta automaticamente lugares e viagens significativos, então os visualiza em um mapa interativo com linhas do tempo diárias e estatísticas de movimento. Como tudo roda no seu próprio servidor, seu histórico de localização detalhado nunca sai da sua infraestrutura e nunca é minerado para publicidade. Este modelo agrupa um banco de dados PostGIS para consultas geoespaciais, um cache Redis e um cache de tiles de mapa agrupado para que a pilha completa funcione em conjunto pronta para usar.
Reitti: principais recursos
Importação multi-fonte
Importe o histórico de exportações da Linha do Tempo do Google Maps, arquivos GPX e GeoJSON, ou transmita dados ao vivo de OwnTracks e GPSLogger.
Detecção automática de local
Reitti analisa seus pontos brutos para detectar lugares significativos e locais visitados sem marcação manual.
Insights de viagem e turismo
Movimentos são agrupados em viagens com distâncias, durações e modos de transporte para que sua linha do tempo seja lida como um diário.
Linha do tempo interativa do mapa
Navegue por qualquer dia em um mapa interativo com rotas, paradas e uma linha do tempo cronológica da sua atividade.
Privacidade auto-hospedada
Todos os dados de localização permanecem no seu próprio banco de dados PostGIS, nunca são compartilhados com o Google ou usados para publicidade.
Por que executar Reitti na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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