Reitti é um aplicativo de rastreamento de localização e linha do tempo autohospedado que oferece uma alternativa privada ao Google Timeline. Importe seu histórico existente de exportações do Google Maps Timeline, arquivos GPX e GeoJSON, ou alimente posições em tempo real de aplicativos de celular como OwnTracks e GPSLogger para construir um registro contínuo de onde você esteve.

Reitti detecta automaticamente lugares e viagens significativos, então os visualiza em um mapa interativo com linhas do tempo diárias e estatísticas de movimento. Como tudo roda no seu próprio servidor, seu histórico de localização detalhado nunca sai da sua infraestrutura e nunca é minerado para publicidade. Este modelo agrupa um banco de dados PostGIS para consultas geoespaciais, um cache Redis e um cache de tiles de mapa agrupado para que a pilha completa funcione em conjunto pronta para usar.