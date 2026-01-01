Implante LibrePhotos com instalação de um clique.
Gerenciamento de fotos auto-hospedado com reconhecimento facial automático, detecção de objetos e pesquisa com IA para toda a sua coleção.
Escolha um plano VPS para LibrePhotos
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com LibrePhotos
LibrePhotos é uma plataforma de gerenciamento de fotos auto-hospedada e de código aberto que traz organização com IA para sua biblioteca de fotos pessoal. Ao contrário do Google Fotos ou iCloud, cada imagem permanece no seu próprio servidor — sem limites de upload, sem taxas de assinatura e sem acesso de terceiros às suas memórias. Ele processa automaticamente suas fotos com reconhecimento facial, detecção de cena e busca semântica para que você possa encontrar qualquer imagem sem marcação manual.
Auto-hospedar o LibrePhotos em um VPS oferece controle total sobre seus dados mais pessoais. Todo o processamento de ML é executado localmente — agrupamento facial, geocodificação reversa e detecção de objetos acontecem no seu servidor, sem chamadas para serviços de IA externos. Seja migrando de um serviço de fotos na nuvem ou construindo um arquivo familiar privado, o LibrePhotos oferece uma alternativa refinada e completa em recursos.
LibrePhotos: principais recursos
Reconhecimento facial
Agrupa rostos automaticamente em toda a sua biblioteca para que você possa marcar pessoas uma vez e encontrar instantaneamente todas as fotos em que elas aparecem.
Pesquisa de fotos com tecnologia de IA
Pesquise suas fotos por objetos, cenas e descrições usando aprendizado de máquina no dispositivo — nenhuma API de nuvem é necessária.
Organização automática de fotos
Visualizações de linha do tempo e álbum com agrupamento baseado em eventos, geocodificação reversa e extração de metadados EXIF organizam sua biblioteca sem esforço manual.
Suporte multiusuário
Compartilhe seu servidor de fotos com membros da família, cada um com sua própria biblioteca, escopo de reconhecimento facial e controles de acesso.
Suporte a Raw e vídeo
Lida com arquivos RAW, formatos HEIC/HEIF e vídeos, juntamente com JPEGs padrão, preservando a qualidade total da imagem e os metadados.
Por que executar LibrePhotos na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.