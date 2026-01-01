LibrePhotos é uma plataforma de gerenciamento de fotos auto-hospedada e de código aberto que traz organização com IA para sua biblioteca de fotos pessoal. Ao contrário do Google Fotos ou iCloud, cada imagem permanece no seu próprio servidor — sem limites de upload, sem taxas de assinatura e sem acesso de terceiros às suas memórias. Ele processa automaticamente suas fotos com reconhecimento facial, detecção de cena e busca semântica para que você possa encontrar qualquer imagem sem marcação manual.

Auto-hospedar o LibrePhotos em um VPS oferece controle total sobre seus dados mais pessoais. Todo o processamento de ML é executado localmente — agrupamento facial, geocodificação reversa e detecção de objetos acontecem no seu servidor, sem chamadas para serviços de IA externos. Seja migrando de um serviço de fotos na nuvem ou construindo um arquivo familiar privado, o LibrePhotos oferece uma alternativa refinada e completa em recursos.