Implante XWiki com um clique.
Poderosa plataforma wiki de código aberto para gerenciamento de conhecimento de equipe, documentação e espaços de trabalho colaborativos.
Escolha um plano VPS para XWiki
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com XWiki
XWiki é uma plataforma wiki empresarial de código aberto que vai além da documentação estática. Seu modelo de página estruturado organiza o conteúdo em espaços e páginas hierárquicos, enquanto um mecanismo de script integrado permite que as equipes criem painéis dinâmicos e aplicativos de intranet personalizados diretamente nas páginas wiki. Com mais de 900 extensões e um assistente App Within Minutes integrado, as equipes podem transformar o XWiki em uma base de conhecimento personalizada, rastreador de problemas ou espaço de trabalho de projeto sem começar do zero.
Hospedar o XWiki em seu próprio VPS autogerenciado mantém toda a documentação, processos internos e conhecimento da empresa sob seu controle direto — sem taxas por usuário, sem dependência de fornecedor e sem dados saindo de sua infraestrutura. Este modelo emparelha o XWiki com um banco de dados PostgreSQL para armazenamento confiável e pronto para produção.
XWiki: principais recursos
Modelo de página estruturada
Organize o conteúdo em espaços e páginas hierárquicos com relações pai-filho, mantendo grandes bases de conhecimento navegáveis e consistentes.
Construtor de apps integrado
Crie aplicativos de dados personalizados em cima de páginas wiki usando o assistente App Within Minutes — nenhum framework externo ou codificação necessária.
Mais de 900 extensões
Estenda o XWiki com uma biblioteca de mais de 900 extensões da comunidade que abrangem calendários, diagramas, gerenciamento de tarefas e autenticação LDAP.
Motor de script
Escreva scripts Velocity, Groovy ou Python dentro de páginas wiki para criar conteúdo dinâmico, painéis e relatórios automatizados.
Pesquisa de texto completo
O Solr incorporado indexa todo o conteúdo da página e anexos, entregando resultados relevantes em até mesmo grandes bases de conhecimento instantaneamente.
Histórico de revisões
Cada edição é versionada automaticamente com uma visualização completa das diferenças e restauração com um clique para recuperar qualquer versão anterior de qualquer página.
Por que executar XWiki na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.