XWiki é uma plataforma wiki empresarial de código aberto que vai além da documentação estática. Seu modelo de página estruturado organiza o conteúdo em espaços e páginas hierárquicos, enquanto um mecanismo de script integrado permite que as equipes criem painéis dinâmicos e aplicativos de intranet personalizados diretamente nas páginas wiki. Com mais de 900 extensões e um assistente App Within Minutes integrado, as equipes podem transformar o XWiki em uma base de conhecimento personalizada, rastreador de problemas ou espaço de trabalho de projeto sem começar do zero.

Hospedar o XWiki em seu próprio VPS autogerenciado mantém toda a documentação, processos internos e conhecimento da empresa sob seu controle direto — sem taxas por usuário, sem dependência de fornecedor e sem dados saindo de sua infraestrutura. Este modelo emparelha o XWiki com um banco de dados PostgreSQL para armazenamento confiável e pronto para produção.