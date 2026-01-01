CVAT (Ferramenta de Anotação de Visão Computacional) é uma plataforma de anotação baseada em navegador, construída especificamente para rotular imagens, vídeos e nuvens de pontos 3D usadas para treinar modelos de visão computacional. Ao contrário de aplicativos de rotulagem de uso geral, cada recurso é ajustado para o fluxo de trabalho de engenheiros de ML: interpolação de keyframes para vídeo, segmentação semiautomática, pré-rotulagem assistida por modelo e pipelines de revisão/QA para equipes de anotadores distribuídas.

Hospedar o CVAT em seu próprio servidor VPS mantém conjuntos de dados de treinamento, imagens brutas e metadados de projeto dentro de sua infraestrutura, em vez de carregar dados sensíveis para um SaaS de terceiros. Originalmente desenvolvido pela Intel e agora mantido pela CVAT.ai, ele impulsiona pipelines de rotulagem em milhares de equipes de visão computacional em todo o mundo.