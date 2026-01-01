Implante CVAT com instalação em um clique.
Ferramenta web de código aberto para anotação de imagens e vídeos em escala para equipes de visão computacional.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com CVAT
CVAT (Ferramenta de Anotação de Visão Computacional) é uma plataforma de anotação baseada em navegador, construída especificamente para rotular imagens, vídeos e nuvens de pontos 3D usadas para treinar modelos de visão computacional. Ao contrário de aplicativos de rotulagem de uso geral, cada recurso é ajustado para o fluxo de trabalho de engenheiros de ML: interpolação de keyframes para vídeo, segmentação semiautomática, pré-rotulagem assistida por modelo e pipelines de revisão/QA para equipes de anotadores distribuídas.
Hospedar o CVAT em seu próprio servidor VPS mantém conjuntos de dados de treinamento, imagens brutas e metadados de projeto dentro de sua infraestrutura, em vez de carregar dados sensíveis para um SaaS de terceiros. Originalmente desenvolvido pela Intel e agora mantido pela CVAT.ai, ele impulsiona pipelines de rotulagem em milhares de equipes de visão computacional em todo o mundo.
CVAT: principais recursos
Rotulagem de imagem e vídeo
Caixas delimitadoras, polígonos, polilinhas, pontos-chave, cuboides e máscaras semânticas em imagens estáticas e sequências de vídeo com interpolação de keyframes.
Anotação assistida por IA
A segmentação interativa, a pré-rotulagem assistida por modelo e o suporte a rastreadores reduzem a contagem manual de cliques ao executar modelos de detecção e modelos estilo SAM em linha.
Fluxos de trabalho da equipe
Hierarquia de projetos, tarefas e trabalhos com funções de anotador, revisor e gerente, e relatórios de controle de qualidade para equipes de rotulagem distribuídas.
Formatos de dados abertos
Importa e exporta COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images e uma dúzia de outros formatos de dataset prontos para uso.
Qualidade e consenso
Relatórios de qualidade integrados, comparação com dados de referência e trabalhos de consenso detectam desvio de anotação antes que rótulos incorretos cheguem ao treinamento do modelo.
REST API e SDK
API REST completa e SDK oficial para Python, além de CLI, permitem integrar o CVAT em pipelines MLOps existentes e automatizar operações de conjunto de dados.
Por que executar CVAT na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
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