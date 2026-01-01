Implante Hermes Workspace com instalação em um clique.
Central de comando de código aberto para seu agente Hermes de IA — chat, memória, habilidades, terminal e arquivos em uma única interface.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Hermes Workspace
Hermes Workspace é uma interface web de código aberto que transforma o agente de IA Hermes (da NousResearch) em uma central de comando completa. Ele reúne chat multimodelos, memória persistente, um catálogo de mais de 100 habilidades, um terminal nativo do navegador integrado e um Conductor para orquestrar subagentes paralelos — tudo em uma única interface auto-hospedada.
Auto-hospedar o Hermes Workspace no seu servidor VPS significa que suas conversas, memória do agente e credenciais permanecem na sua própria infraestrutura. Você obtém controle total sobre qual provedor de IA você usa (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral e outros), sem taxas por mensagem e sem dados saindo do seu servidor.
Hermes Workspace: principais recursos
Chat Multimodelo
Alterne entre modelos locais Claude, GPT, Gemini, Ollama e qualquer endpoint compatível com OpenAI durante a conversa sem perder o contexto.
Memória Persistente e 100+ Habilidades
O agente se lembra entre sessões e pode recorrer a um vasto catálogo de habilidades. Navegue e edite a memória e as habilidades ao vivo da UI.
Terminal Integrado
Execute comandos diretamente dentro do espaço de trabalho com um pty nativo do navegador e colorido — sem precisar mudar para uma sessão SSH separada.
Condutor — Agentes Paralelos
Crie e monitore múltiplos subagentes em paralelo com o orquestrador de missões Conductor e a grade de trabalhadores em tempo real.
PWA Mobile-First
Paridade total de recursos em desktop, tablet e celular. Instale na sua tela inicial e execute com notificações push.
Propriedade dos Dados Auto-hospedados
Todas as sessões de agente, memória e credenciais de API permanecem no seu servidor VPS, sem limites de uso e sem compartilhamento de dados com terceiros.
Por que executar Hermes Workspace na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.