Hermes Workspace é uma interface web de código aberto que transforma o agente de IA Hermes (da NousResearch) em uma central de comando completa. Ele reúne chat multimodelos, memória persistente, um catálogo de mais de 100 habilidades, um terminal nativo do navegador integrado e um Conductor para orquestrar subagentes paralelos — tudo em uma única interface auto-hospedada.

Auto-hospedar o Hermes Workspace no seu servidor VPS significa que suas conversas, memória do agente e credenciais permanecem na sua própria infraestrutura. Você obtém controle total sobre qual provedor de IA você usa (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral e outros), sem taxas por mensagem e sem dados saindo do seu servidor.