Implante o LNbits com um clique.
Carteira Lightning de código aberto e sistema de contas com caixas de gorjetas, paywalls, botões de doação e assinaturas para criadores.
Escolha um plano VPS para LNbits
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com LNbits
LNbits é um sistema de carteira e contas da Rede Lightning do Bitcoin, gratuito e de código aberto, que transforma qualquer backend Lightning compatível em uma plataforma multiusuário. Em vez de operar uma carteira de nó único, o LNbits permite provisionar subcarteiras ilimitadas, cada uma com suas próprias chaves de API, saldo e controles de acesso — ideal para criadores, comunidades, negócios e desenvolvedores que desejam emitir contas Lightning sem abrir mão da custódia do nó subjacente.
Uma arquitetura de plugin extensível vem com dezenas de extensões prontas, cobrindo caixas de gorjetas, paywalls, terminais de ponto de venda, assinaturas, serviços LNURL, scrub links e muito mais. Hospedar o LNbits em seu próprio VPS mantém os canais Lightning, dados de pagamento e relacionamentos com clientes inteiramente sob seu controle, sem custodiante de terceiros ou taxas por transação.
LNbits: principais recursos
Contas multi-carteira
Provisionar sub-carteiras ilimitadas sobre um backend Lightning, cada uma com seu próprio saldo, chaves de API REST e histórico de transações isolado.
Caixinhas de gorjetas e paywalls
Extensões integradas permitem que criadores adicionem caixas de gorjetas, botões de doação, links com acesso pago e níveis de assinatura sem escrever código de pagamento personalizado.
Fontes de financiamento plugáveis
Conecte-se a LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC e muitos mais — troque de backends pela interface de administração sem reimplantar.
Marketplace de Extensões
Instale extensões da comunidade para terminais de ponto de venda, serviços LNURL, links de limpeza, jogos de loteria, cartões-presente e dezenas de outros diretamente da interface do usuário.
API REST para Desenvolvedores
Cada carteira expõe uma interface REST API e WebSocket documentada para que os aplicativos possam emitir faturas, verificar saldos e receber eventos de pagamento programaticamente.
Controle próprio
Execute a pilha completa no seu próprio VPS e nó Lightning — nenhum custodiante de terceiros retém fundos e nenhuma taxa de plataforma por transação se aplica.
Por que executar LNbits na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.