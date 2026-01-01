LNbits é um sistema de carteira e contas da Rede Lightning do Bitcoin, gratuito e de código aberto, que transforma qualquer backend Lightning compatível em uma plataforma multiusuário. Em vez de operar uma carteira de nó único, o LNbits permite provisionar subcarteiras ilimitadas, cada uma com suas próprias chaves de API, saldo e controles de acesso — ideal para criadores, comunidades, negócios e desenvolvedores que desejam emitir contas Lightning sem abrir mão da custódia do nó subjacente.

Uma arquitetura de plugin extensível vem com dezenas de extensões prontas, cobrindo caixas de gorjetas, paywalls, terminais de ponto de venda, assinaturas, serviços LNURL, scrub links e muito mais. Hospedar o LNbits em seu próprio VPS mantém os canais Lightning, dados de pagamento e relacionamentos com clientes inteiramente sob seu controle, sem custodiante de terceiros ou taxas por transação.