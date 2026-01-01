FMD (Find My Device) é uma alternativa de código aberto e auto-hospedada ao Find My Device do Google. Funciona em conjunto com o aplicativo FMD para Android: seus telefones relatam sua localização criptografada para seu próprio servidor, que você acessa através de uma interface web limpa para localizar um dispositivo perdido ou roubado, fazê-lo tocar, tirar uma foto, bloquear a tela ou acionar uma limpeza remota. Cada comando é roteado através do seu próprio servidor, para que nenhum terceiro veja onde seus dispositivos estão.

Como você o hospeda por conta própria em seu próprio VPS, seu histórico de localização e dados do dispositivo nunca saem da infraestrutura que você controla — não há exigência de conta Google e nem bloqueio de fornecedor. A criptografia de ponta a ponta mantém os dados ilegíveis até mesmo para o servidor, dando a você a garantia de um serviço comercial de rastreamento de dispositivos sem sacrificar a privacidade.