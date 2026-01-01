Implante FMD com um clique.
Servidor Find My Device auto-hospedado e com foco na privacidade para localizar, tocar e apagar remotamente seus celulares e tablets Android.
Escolha um plano VPS para FMD (Find My Device)
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com FMD (Find My Device)
FMD (Find My Device) é uma alternativa de código aberto e auto-hospedada ao Find My Device do Google. Funciona em conjunto com o aplicativo FMD para Android: seus telefones relatam sua localização criptografada para seu próprio servidor, que você acessa através de uma interface web limpa para localizar um dispositivo perdido ou roubado, fazê-lo tocar, tirar uma foto, bloquear a tela ou acionar uma limpeza remota. Cada comando é roteado através do seu próprio servidor, para que nenhum terceiro veja onde seus dispositivos estão.
Como você o hospeda por conta própria em seu próprio VPS, seu histórico de localização e dados do dispositivo nunca saem da infraestrutura que você controla — não há exigência de conta Google e nem bloqueio de fornecedor. A criptografia de ponta a ponta mantém os dados ilegíveis até mesmo para o servidor, dando a você a garantia de um serviço comercial de rastreamento de dispositivos sem sacrificar a privacidade.
FMD (Find My Device): principais recursos
Localizar dispositivos perdidos
Localize a última posição GPS relatada de qualquer telefone ou tablet registrado diretamente da interface web, mesmo quando o dispositivo estiver fora de alcance.
Comandos remotos
Acione um toque alto, tire uma foto, bloqueie a tela ou apague dados remotamente para proteger um dispositivo perdido ou roubado.
Criptografia de ponta a ponta
Dados de localização são criptografados no dispositivo antes de chegar ao servidor, assim, ninguém — nem mesmo o host — pode ler sua localização.
Aplicativo complementar para Android
Combina com o aplicativo Android FMD de código aberto para relatar a localização e receber comandos sem depender do Google Play Services.
Sem conta Google
Substitua o Google Find My Device por um serviço que você controla totalmente, sem a necessidade de uma conta na nuvem ou de bloqueio de fornecedor.
Por que executar FMD (Find My Device) na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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