Docmost é uma alternativa moderna e de código aberto ao Notion e Confluence, projetada para equipes que precisam de edição colaborativa em tempo real sem as desvantagens de privacidade das plataformas hospedadas na nuvem. Vários usuários podem editar a mesma página simultaneamente com sincronização sem conflitos, enquanto os espaços fornecem uma separação clara entre equipes, projetos ou departamentos.

Hospedar o Docmost em seu VPS significa que sua documentação interna, decisões arquitetônicas e conteúdo sensível da base de conhecimento nunca saem da sua infraestrutura. O banco de dados PostgreSQL e o cache Redis incluídos oferecem o desempenho e a confiabilidade que a edição colaborativa exige, com armazenamento persistente protegendo sua documentação durante as atualizações.