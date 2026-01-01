Implante Docmost com um clique.
Plataforma wiki colaborativa de código aberto com coedição em tempo real, diagramas e espaços de equipe.
Escolha um plano VPS para Docmost
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Docmost
Docmost é uma alternativa moderna e de código aberto ao Notion e Confluence, projetada para equipes que precisam de edição colaborativa em tempo real sem as desvantagens de privacidade das plataformas hospedadas na nuvem. Vários usuários podem editar a mesma página simultaneamente com sincronização sem conflitos, enquanto os espaços fornecem uma separação clara entre equipes, projetos ou departamentos.
Hospedar o Docmost em seu VPS significa que sua documentação interna, decisões arquitetônicas e conteúdo sensível da base de conhecimento nunca saem da sua infraestrutura. O banco de dados PostgreSQL e o cache Redis incluídos oferecem o desempenho e a confiabilidade que a edição colaborativa exige, com armazenamento persistente protegendo sua documentação durante as atualizações.
Docmost: principais recursos
Coedição em tempo real
Vários membros da equipe podem editar a mesma página simultaneamente com sincronização sem conflitos que parece instantânea e natural.
Diagramação integrada
Draw.io, Excalidraw e Mermaid estão disponíveis diretamente no editor, assim, a documentação visual permanece junto ao conteúdo escrito.
Organização baseada em espaço
Separe o conteúdo por equipe, projeto ou departamento com espaços individuais, cada um com seus próprios membros e configurações de permissão.
Permissões granulares
Grupos de usuários e controles de acesso em nível de página permitem que você compartilhe o conteúdo certo com as pessoas certas em toda a sua organização.
Histórico de versões completo
Cada alteração é registrada, para que possa revisar revisões anteriores ou restaurar uma versão anterior de qualquer página a qualquer momento.
Por que executar Docmost na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.