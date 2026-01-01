Implante o Readeck com um clique.
Gerenciador de favoritos e de leitura posterior auto-hospedado que salva o conteúdo legível de qualquer página web para sempre.
Escolha um plano VPS para Readeck
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Readeck
Readeck é um gerenciador de favoritos e aplicativo de leitura posterior leve e de código aberto que captura o texto legível, imagens e artigos de qualquer URL no momento em que você o salva. Cada favorito é armazenado como um único e imutável arquivo ZIP, então seus artigos salvos permanecem disponíveis mesmo quando a página original muda ou desaparece da web.
Auto-hospedar o Readeck em seu próprio VPS mantém sua lista de leitura, destaques e etiquetas totalmente sob seu controle, sem rastreamento de terceiros, sem taxas por conta e sem o risco de um serviço pago ser encerrado. Um único binário Go com suporte de SQLite significa um uso de recursos muito baixo e uma experiência fluida mesmo em pequenos planos de VPS.
Readeck: principais recursos
Arquivamento de Longo Prazo
Cada favorito é armazenado como um arquivo ZIP imutável para que os artigos salvos permaneçam legíveis mesmo quando a página original não estiver mais disponível.
Exportação EPUB e OPDS
Exporte qualquer artigo ou coleção para EPUB e acesse sua biblioteca diretamente de e-readers que suportam catálogos OPDS.
Destaques e Etiquetas
Marque passagens importantes e organize marcadores com etiquetas, favoritos e arquivos para encontrá-los rapidamente mais tarde.
Coleções inteligentes
Salve consultas de pesquisa como coleções para agrupar automaticamente favoritos por etiqueta, site ou qualquer outro filtro que você definir.
Pesquisa de Texto Completo
Pesquise em títulos de artigos, conteúdo e rótulos para localizar instantaneamente qualquer trecho da sua biblioteca salva.
Extensões do Navegador
Salve páginas com um clique usando as extensões oficiais do Firefox e Chrome, sem a necessidade de copiar e colar.
Por que executar Readeck na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.