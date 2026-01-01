Readeck é um gerenciador de favoritos e aplicativo de leitura posterior leve e de código aberto que captura o texto legível, imagens e artigos de qualquer URL no momento em que você o salva. Cada favorito é armazenado como um único e imutável arquivo ZIP, então seus artigos salvos permanecem disponíveis mesmo quando a página original muda ou desaparece da web.

Auto-hospedar o Readeck em seu próprio VPS mantém sua lista de leitura, destaques e etiquetas totalmente sob seu controle, sem rastreamento de terceiros, sem taxas por conta e sem o risco de um serviço pago ser encerrado. Um único binário Go com suporte de SQLite significa um uso de recursos muito baixo e uma experiência fluida mesmo em pequenos planos de VPS.