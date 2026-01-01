Implante EmonCMS com instalação em um clique.
Aplicativo web de código aberto para registrar e visualizar dados de sensores de energia, temperatura e ambientais ao longo do tempo.
Escolha um plano VPS para EmonCMS
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com EmonCMS
EmonCMS é o backend de código aberto do projeto OpenEnergyMonitor, construído especificamente para dados de energia, temperatura e ambientais de séries temporais. Ao contrário de dashboards de uso geral, cada componente — desde pipelines de processamento de entrada até os motores de armazenamento PHPFina e PHPTimeSeries — é ajustado para anos de dados de sensores de alta resolução em hardware modesto.
Hospedar o EmonCMS em um VPS mantém as medições de casa, solar, bomba de calor e IoT inteiramente sob seu controle, sem limites por feed ou assinaturas de nuvem. O broker MQTT, MariaDB e a pilha Redis incluídos aceitam dados de emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant e qualquer sensor compatível com HTTP ou MQTT.
EmonCMS: principais recursos
Fluxos de séries temporais
Mecanismos PHPFina e PHPTimeSeries personalizados armazenam anos de leituras de sensores de alta resolução de forma muito mais eficiente do que um banco de dados SQL geral.
Entradas MQTT e HTTP
Receba dados de emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, ou qualquer dispositivo que possa publicar MQTT ou chamar uma API HTTP.
Processamento de entrada
Encadeie conversões de unidades, acumuladores de potência para energia, limites de taxa e feeds virtuais sem escrever código ou scripts externos.
Painéis e gráficos
Editor de painel de arrastar e soltar com gráficos de várias séries, medidores e gráficos de barras para visualização de sensores em tempo real e históricos.
Aplicativos para uso de energia
Aplicativos pré-construídos para energia solar fotovoltaica, bombas de calor, veículos elétricos e consumo doméstico revelam insights sem configuração manual.
REST API e exportações
Leia e escreva cada feed através de uma API REST documentada e exporte dados CSV brutos para análise offline ou backup.
Por que executar EmonCMS na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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