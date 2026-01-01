EmonCMS é o backend de código aberto do projeto OpenEnergyMonitor, construído especificamente para dados de energia, temperatura e ambientais de séries temporais. Ao contrário de dashboards de uso geral, cada componente — desde pipelines de processamento de entrada até os motores de armazenamento PHPFina e PHPTimeSeries — é ajustado para anos de dados de sensores de alta resolução em hardware modesto.

Hospedar o EmonCMS em um VPS mantém as medições de casa, solar, bomba de calor e IoT inteiramente sob seu controle, sem limites por feed ou assinaturas de nuvem. O broker MQTT, MariaDB e a pilha Redis incluídos aceitam dados de emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant e qualquer sensor compatível com HTTP ou MQTT.