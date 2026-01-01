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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Label Studio

Label Studio é a plataforma de rotulagem de dados de código aberto mais popular, com mais de 27.000 estrelas no GitHub, suportando anotação em todos os principais tipos de dados — texto, imagens, áudio, vídeo, HTML, séries temporais e combinações multimodais. As equipes o utilizam para construir conjuntos de dados de treinamento de alta qualidade com modelos de rotulagem personalizáveis, anotação assistida por ML e métricas de concordância entre anotadores.

Hospedar o Label Studio em seu próprio VPS mantém dados de treinamento sensíveis — imagens médicas, documentos financeiros, conteúdo de negócios proprietário — inteiramente dentro de sua infraestrutura, sem taxas por usuário ou por anotação. Esta implantação combina o Label Studio com o PostgreSQL 16 para armazenamento confiável de projetos e anotações.

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O que você pode criar com {name}

Label Studio: principais recursos

Anotação Multitipo

Rotule texto, imagens, áudio, vídeo e dados de séries temporais com mais de 50 tipos de modelos personalizáveis a partir de uma única plataforma.

Rotulagem Assistida por ML

Conecte um backend de ML para pré-rotular dados automaticamente, permitindo que os anotadores revisem e corrijam as previsões em vez de rotular do zero.

Fluxos de Trabalho de Aprendizagem Ativa

Priorize as amostras mais incertas ou informativas para rotulagem, a fim de maximizar a melhoria do modelo por hora de anotação gasta.

Colaboração em Equipe

Atribua tarefas entre vários anotadores e acompanhe o acordo entre anotadores para garantir a qualidade consistente dos rótulos.

Exportar Formato ML

Exporte anotações finalizadas diretamente para COCO, VOC, YOLO e outros formatos populares para treinamento imediato de modelos.

Por que executar Label Studio na Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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