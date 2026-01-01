Implante o Label Studio com um clique.
Plataforma de rotulagem de dados de código aberto para anotação de texto, imagens, áudio, vídeo e dados de séries temporais para modelos de aprendizado de máquina.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Label Studio
Label Studio é a plataforma de rotulagem de dados de código aberto mais popular, com mais de 27.000 estrelas no GitHub, suportando anotação em todos os principais tipos de dados — texto, imagens, áudio, vídeo, HTML, séries temporais e combinações multimodais. As equipes o utilizam para construir conjuntos de dados de treinamento de alta qualidade com modelos de rotulagem personalizáveis, anotação assistida por ML e métricas de concordância entre anotadores.
Hospedar o Label Studio em seu próprio VPS mantém dados de treinamento sensíveis — imagens médicas, documentos financeiros, conteúdo de negócios proprietário — inteiramente dentro de sua infraestrutura, sem taxas por usuário ou por anotação. Esta implantação combina o Label Studio com o PostgreSQL 16 para armazenamento confiável de projetos e anotações.
Label Studio: principais recursos
Anotação Multitipo
Rotule texto, imagens, áudio, vídeo e dados de séries temporais com mais de 50 tipos de modelos personalizáveis a partir de uma única plataforma.
Rotulagem Assistida por ML
Conecte um backend de ML para pré-rotular dados automaticamente, permitindo que os anotadores revisem e corrijam as previsões em vez de rotular do zero.
Fluxos de Trabalho de Aprendizagem Ativa
Priorize as amostras mais incertas ou informativas para rotulagem, a fim de maximizar a melhoria do modelo por hora de anotação gasta.
Colaboração em Equipe
Atribua tarefas entre vários anotadores e acompanhe o acordo entre anotadores para garantir a qualidade consistente dos rótulos.
Exportar Formato ML
Exporte anotações finalizadas diretamente para COCO, VOC, YOLO e outros formatos populares para treinamento imediato de modelos.
Por que executar Label Studio na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.