Label Studio é a plataforma de rotulagem de dados de código aberto mais popular, com mais de 27.000 estrelas no GitHub, suportando anotação em todos os principais tipos de dados — texto, imagens, áudio, vídeo, HTML, séries temporais e combinações multimodais. As equipes o utilizam para construir conjuntos de dados de treinamento de alta qualidade com modelos de rotulagem personalizáveis, anotação assistida por ML e métricas de concordância entre anotadores.

Hospedar o Label Studio em seu próprio VPS mantém dados de treinamento sensíveis — imagens médicas, documentos financeiros, conteúdo de negócios proprietário — inteiramente dentro de sua infraestrutura, sem taxas por usuário ou por anotação. Esta implantação combina o Label Studio com o PostgreSQL 16 para armazenamento confiável de projetos e anotações.